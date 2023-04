Lascia la Premier per l’Inter: 1 miliardo e nuova proprietà

Il club nerazzurro torna nel mirino: dopo le voci su Investcorp, spunta l’interesse di chi oggi è proprietario di una squadra inglese

Nei giorni in cui l’Inter sogna ad occhi aperti di arrivare fino in fondo in Champions League, continuano a susseguirsi voci relative ad un possibile cambio di proprietà.

Si è tornati a parlare con insistenza di Investcorp. Il fondo del Bahrein, che lo scorso anno ha fatto sul serio con il Milan, sarebbe pronto a cambiare sponda. L’idea sarebbe quella, infatti, di tentare l’ingresso nel club milanese, costituendo un consorzio di investitori.

Ma Investcorp non è l’unico interessato all’acquisto dell’Inter, che viene valutata circa un miliardo di euro. A parlare di un nuovo possibile acquirente è l’autorevole Bloomberg, che lancia il nome di Andrea Radrizzani, che starebbe prendendo in considerazione un’offerta per l’Inter, con la sua Aser. Prima di scendere in campo con decisione però servirà cedere le quote di maggioranza del Leeds.

Un’ipotesi concreta. Se il Leeds dovesse, infatti, rimanere in Premier League al termine della stagione (sono questi gli accordi), gli investitori che sono dietro la franchigia dei San Francisco 49ers, che attualmente detengono il 44% del club, rileverebbero le quote di Radrizzani. A otto giornate dal termine del campionato, il Leeds si trova al 16esimo posto, con due punti di vantaggio dalla zona retrocessione.

Inter, mercato bloccato: i tifosi sperano in una svolta

La situazione nerazzurra dal punto di vista societario non è certo facile. Da quando la Cina ha limitato gli investimenti all’estero, Zhang e la sua Inter sono andati in difficoltà.

Le ultime sessioni di calciomercato sono certamente diverse da quelle del passato. Marotta è stato spesso chiamato a cedere i suoi pezzi più pregiati, come Hakimi e Lukaku. L’arrivo di una nuova proprietà è dunque ben vista dai tifosi ma bisognerà capire cosa ne penserà Zhang e se davvero si ‘accontenterà’ di 1 miliardo