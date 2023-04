Inter, che fine ha fatto Milan Skriniar

All’Inter di Simone Inzaghi servirebbe tantissimo in campo Milan Skriniar, difensore centrale che al termine della stagione lascerà i nerazzurri: le ultime sul campionato di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, nella sfida esterna contro il Benfica in occasione dei quarti di finale di Champions League, ha vinto e mantenuto la porta inviolata con una difesa che, all’inizio della stagione, sembrava davvero un miraggio. Nella linea dei tre dell’ex allenatore della Lazio infatti c’erano Matteo Darmian, adattato in quella posizione, Francesco Acerbi, arrivato come ricambio di Stefan de Vrij, e Alessandro Bastoni, unica vera certezza da ormai tre stagioni a questa parte con la maglia dell’Inter.

Il primo menzionato, di natura esterno destro, è stato spostato in quel ruolo dopo l’infortunio che sta tenendo lontano dal rettangolo verde Milan Skriniar, difensore centrale slovacco ed ormai ex capitano dell’Inter. Il futuro giocatore del PSG è stato protagonista in sede di calciomercato, in particolare a gennaio, per aver rifiutato la proposta di rinnovo della Beneamata ed aver abbracciato il progetto tecnico, in vista della prossima stagione, del PSG. Modalità particolari quelle con cui è stato comunicata la situazione lato entourage con l’agente Sistici che, nel bel mezzo della sfida di Serie A contro l’Empoli, non ci è andato leggero nei confronti della società proprio mentre Skriniar era in campo, con la fascia al braccio, tra l’altro in una gara in cui poi ha rimediato l’espulsione e la sua squadra è stata battuta.

Inter, ora servirebbe un giocatore come Skriniar

Dopo quel momento decisamente particolare, Skriniar è tornato in campo facendo anche bene nel derby di Milano in campionato per poi però accusare un problema fisico che lo ha tenuto, e lo sta tenendo, lontano dal campo. L’ultima apparizione in Serie A è stata infatti a Genova contro la Sampdoria, era il 13 febbraio, mentre in Champions c’è stato lo spezzone in quel di Porto negli ultimi dieci minuti.

Il problema è alla schiena, lombare e nervo sciatico. Una questione molto delicata, anche in vista del futuro, ma soprattutto in ottica presente. L’Inter è decisamente in emergenza difensivamente senza Skriniar e, nel caso in cui dovesse rientrare, la sua presenza sarebbe fondamentale sia per dare respiro a Darmian sia per essere schierato titolare nelle tre competizioni, Serie A, Champions e Coppa Italia, nelle quali la Beneamata è ancora decisamente in corsa.