DIRETTA Europa League, Feyenoord-Roma: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘De Kuip’ tra il Feyenoord di Slot e la Roma di Mourinho in tempo reale

La Roma fa visita al Feyenoord a Rotterdam in una gara valida come andata dei quarti di finale di Europa League. Una sfida che sa di rivincita rispetto alla finale di Conference della passata stagione, che sarà diretta dall’arbitro spagnolo Sanchez.

Da un lato i giallorossi di José Mourinho, reduci dalle vittorie contro Sampdoria e Torino in Serie A che li hanno riportati al terzo posto in classifica, sono arrivati a questo appuntamento dopo essersi qualificati come secondi nel proprio gruppo dietro il Betis ed aver eliminato il Salisburgo ai sedicesimi di finale e la Real Sociedad agli ottavi. Dall’altro i biancorossi di Arne Slot, che hanno una striscia di otto successi di fila che li vede in fuga nella Eredivisie olandese, hanno invece vinto il girone che comprendeva anche la Lazio e schiantato lo Shakhtar Donetsk nel turno precedente. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport Uno e su Dazn. Tra una settimana esatta la gara di ritorno in Italia. Calciomercato.it vi offre il match del ‘De Kuip’ tra Feyenoord e Roma in tempo reale.

Formazioni ufficiali Feyenoord-Roma

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. All. Slot

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.. All. Mourinho