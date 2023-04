Diletta Leotta, l’abito rosso fuoco troppo corto accende i fan

Diletta Leotta in una serie di scatti irresistibili come sempre, la conduttrice di DAZN ancora una volta elegante e seducente

Al centro dell’attenzione più che mai, e non potrebbe essere altrimenti, del resto. Diletta Leotta in questo periodo attira sempre di più la curiosità e l’affetto da parte degli sfegatati fan.

La popolarissima conduttrice di DAZN è sempre uno dei trend topic principali da parte degli appassionati di calcio per il suo fascino. Ma ora, anche per il lieto evento che la vedrà protagonista tra qualche mese insieme al suo compagno, il portiere del Newcastle Loris Karius. Diletta è in dolce attesa e stando ai rumours dei portali specializzati di gossip darà alla luce una bambina. Sulla sua bacheca social, i commenti si sprecano più che mai e in tanti lasciano messaggi di apprezzamento, felicitazioni e incoraggiamento per la futura mamma. La quale però continua, immancabilmente, a segnalarsi sul web per la sua bellezza e sensualità senza limiti, che lasciano sempre il segno.

Diletta Leotta, il look delle vacanze di Pasqua incendia Instagram: che spettacolo

Diletta non passa mai inosservata e in special modo davanti agli occhi dei suoi tantissimi ammiratori della community. Su Instagram, è una delle bellezze italiane più in vista, con oltre 8 milioni e 700 mila followers. E scatto dopo scatto non si smentisce mai, con pose ultra seducenti che non deludono le attese.

Per qualche giorno, in occasione delle festività pasquali, Diletta si è recata nella sua Sicilia per una breve pausa e un ritorno alle origini. Non sono mancati i post su Instagram per documentare le sue vacanze e in particolare non ha lasciato indifferenti gli ammiratori questo scatto che la ritrae in un intrigante abito rosso fuoco. Un vestito che esalta alla grande la femminilità irresistibile di Diletta, i fan indugiano sulla consueta scollatura ma ammirano anche gambe perfette e ammalianti. Uno spettacolo che ottiene sempre grandi riscontri da parte della platea sotto forma di like e commenti. E adesso, aspettiamo tutti Diletta per un finale di stagione da vivere alla grande su DAZN.