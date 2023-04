Decisivo in Champions, ora può dire addio alla Serie A

In Champions League ha mostrato tutto il suo talento ed ora può dire addio alla Serie A: il ribaltone è vicino

Una serata di Champions per cambiare il futuro. Basta poco per far sì che i programmi preventivati vadano gambe all’aria o che i rischi vengano spazzati via in 90 minuti.

Se n’è accorto, ad esempio, Simone Inzaghi: dalle ceneri di una crisi in campionato che sembrava irrisolvibili alle stelle di una vittoria che avvicina la sua squadra alle semifinali della principale competizione europea. La stessa che ha fatto da vetrina per un calciatore il cui futuro sembrava segnato, ma che ora può nuovamente cambiare.

C’è anche il nome di Marco Asensio nel successo del Real Madrid contro il Chelsea nell’andata dei quarti di finale di Champions. Un 2-0 che consente alla formazione di Carlo Ancelotti di ipotecare il passaggio del turno, anche se a Londra non sarà una passeggiata. Dopo il gol del vantaggio siglato, neanche a dirlo da Benzema, il Real ha chiuso i giochi nella ripresa proprio con Asensio, entrato tre minuti prima per sostituire Rodrygo. Un gol che rappresenta un macigno sul discorso qualificazione ma che potrebbe cambiare anche il futuro dell’esterno spagnolo.

Calciomercato, il gol cambia il futuro di Asensio

In scadenza di contratto a fine stagione ed accostato, tra le altre, anche a Juventus, Milan e Inter, Marco Asensio può aver indirizzato il suo futuro con il gol al Chelsea.

Una rete che dimostra ancora una volta la capacità del 26enne di entrare subito nel match e di saper essere decisivo anche dalla panchina. Ecco allora che, nonostante il probabile addio di Ancelotti, il Real Madrid potrebbe provare nuovamente a far rinnovare Asensio. Finora la trattativa non si è mai sbloccata, sia per ostacoli di tipo economico che tecnico. Il calciatore, oltre ad un ingaggio corposo, spera di poter essere utilizzato con più continuità e questo non sembra possibile al ‘Bernabeu’.

O almeno non sembrava, perché la rete Champions ha fatto sì che il nome di Asensio tornasse prepotentemente nei pensieri dei dirigenti del Real che potrebbero rivedere loro posizione per provare a trovare l’accordo per il rinnovo.