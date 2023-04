Annuncio choc di Spalletti: “Se succede lascio la panchina”

Le dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa dopo la sfida contro il Milan, valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions

Tante occasioni create e zero gol per il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri escono da San Siro con una sconfitta ma con una prestazione davvero positiva.

Il tecnico, intervenuto in conferenza, dimostra di non avere rimpianti, ed è pronto ad affrontare la sfida del ritorno, contro il Milan, per guadagnare la qualificazione in semifinale: “Io non ho rimpianti – ammette Spalletti -. Devo prendere atto di quello che è successo, senza portarmi dietro gli episodi, che delle volte ti danno ragione, altre volte no. Serve solo a farti innervosire. Ho fatto i complimenti ai miei professionisti”.

L’annuncio in conferenza arriva ed è legato ad Osimhen, pronto a tornare in campo dal primo minuto. Spalletti non usa troppi giri di parole per spiegare la situazione del nigeriano: “Si è fatto un lavoro per permetterci di averlo alla prossima partita al 100%. Se stasera avessimo avuto una punta di ruolo, avremmo avuto più possibilità. Elmas ha contribuito al non fare iniziare la loro azione in maniera corretta. Ha sporcato tutte le loro azioni”.

Milan-Napoli, Spalletti avverte i tifosi

Ma Luciano Spalletti usa parole forti quando gli chiedono delle proteste dei tifosi al Maradona.

Contro il Milan, in campionato si è assistito ad uno spettacolo davvero indecoroso: “Mi ha fatto male vedere il Maradona tutti contro tutti – prosegue Spalletti -. E’ un qualcosa che non riesco a spiegarmi e che mi porterò con me per sempre. Se succede la stessa cosa vado via dalla panchina. E’ una roba inspiegabile“.