Accordo totale, firma bianconera: annuncio UFFICIALE

Mancava soltanto l’annuncio ufficiale, che è stato diramato proprio in questi minuti: sarà un nuovo calciatore bianconero

Mancano ancora diversi mesi prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato. Tuttavia gli addetti ai lavori sono già all’opera per non farsi scappare quelle opportunità con cui rimpolpare gli organici a disposizione dei propri allenatori.

Tra i vari settori del campo in cui si andrà ad intervenire, particolare attenzione meritano le corsie esterne. Sotto questo punto di vista, da attenzionare l’ultimo colpo dell’Udinese, che con una nota diramata sul proprio sito ha ufficializzato l’innesto di Jordan Zemura. Il terzino sinistro classe ’99, ormai ai ferri corti con il Bournemouth al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2023, era stato accostato con sempre più insistenza ai friulani. L’Udinese, del resto, ha l’obbligo di sostituire Udogie, che volerà definitivamente al Tottenham dopo l’anno di prestito vissuto in Friuli.

Calciomercato Udinese, è UFFICIALE: ingaggiato Zemura

Le parti avevano compiuto passi in avanti importanti nel corso degli ultimi giorni. Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, l’Udinese ha ora annunciato di aver trovato l’intesa definitiva con Zemura. Ecco il comunicato del club bianconero:

“Udinese Calcio è lieta di annunciare l’ingaggio del calciatore Jordan Zemura.

Il difensore andrà a rinforzare la rosa bianconera a partire dalla stagione sportiva 2023/2024 ed ha sottoscritto un contratto che lo lega al club bianconero fino al 30 giugno 2027.

Zemura, dunque, terminerà la stagione al Bournemouth in Premier League.

Jordan è un laterale sinistro in grado di agire sia in una difesa a quattro che da quinto, dotato di ottime qualità tecniche e velocità. (…). Benvenuto Jordan!”