Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 12 aprile

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 12 aprile 2023

Calciomercato.it vi offre la rassegna stampa con i titoli presenti sulle prime pagine di oggi, mercoledì 12 aprile 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Aperture dei giornali italiani naturalmente dedicate all’impresa dell’Inter che espugna Lisbona battendo 2-0 il Benfica e mettendo una prima seria ipoteca sul passaggio alle semifinali di Champions League. “Inter da sogno“, è il titolo della ‘Gazzetta dello Sport’, che più in basso poi presenta il ‘derby’ tra Milan e Napoli di stasera: “Bellezze a San Siro, che brividi“.

Il ‘Corriere dello Sport’ elogia il condottiero nerazzurro: “Inzaghissimo“. E su Milan-Napoli di stasera: “Kvara a casa Leao, è la notte degli artisti“. Nel frattempo, sul mercato, occhio a una novità importante in casa Roma: “Smalling rinnova“.

Su ‘Tuttosport’, le dichiarazioni preoccupate di Viana, ds dello Sporting, in vista della partita contro la Juventus in Europa League: “Juve, Vlahovic non è in crisi“. In alto, il titolo dedicato alla vittoria dell’Inter: “Inter, giù il cappello“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di mercoledì 12 aprile

Anche all’estero si parla di Champions League e non potrebbe essere altrimenti. Stasera, oltre a Milan-Napoli, c’è Real Madrid-Chelsea, riedizione del quarto di finale di un anno fa e in Spagna ‘As’ la presenta così: “Noche para campeones“, con Benzema e Joao Felix in prima pagina.

In Inghilterra, invece, il Manchester City blinda quasi del tutto l’accesso in semifinale nel primo atto contro il Bayern Monaco, schiantato 3-0. Eloquente il titolo del ‘Mirror’: “Bye bye Bayern“.