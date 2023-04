Quarto posto e niente Champions: la Uefa inguaia la Serie A

Il calcio italiano vive il suo magic moment in Europa e si avvicina ad avere una finalista in Champions: occhio però all’esclusione

Buona la prima. La vittoria dell’Inter sul Benfica avvicina un evento che manca da diversi anni: un’italiana in finale di Champions. Considerato l’accoppiamento in semifinale con la vincente di Milan-Napoli, se i nerazzurri conserveranno i due gol di vantaggio, la Serie A potrà fregiarsi di avere la certezza di essere rappresentata in finale.

Stasera toccherà a Pioli e Spalletti, poi domani sarà la volta di Roma e Juventus nei quarti di finale di Europa League (in Conference giocherà la Fiorentina). Proprio la folta rappresentanza italiana presente nei quarti di finale potrebbe incidere in maniera significativa sull’esito di questa stagione.

C’è, infatti, la possibilità che la quarta classificata in Serie A non ottenga la qualificazione alla prossima Champions League. Un’eventualità che non sarebbe certamente negativa per il movimento calcistico tricolore perché significherebbe alzare al cielo ben due coppe internazionali.

Niente Champions per la quarta: la regola Uefa

Il regolamento Uefa, infatti, potrebbe cambiare completamente le sorti di questo campionato.

L’ipotesi che eliminerebbe la quarta di Serie A dai giochi Champions si concretizzerebbe se a vincere la Champions fosse una tra Inter e Milan. In questo modo, la vincente acquisterebbe il diritto di partecipare alla prossima edizione. Stesso diritto che otterrebbe una tra Roma e Juventus vincendo l’Europa League. Secondo le regole Uefa, una Nazione non può avere più di cinque squadre in Champions League nella stessa edizione.

Ecco quindi che, se le due vincenti di Champions ed Europa League si piazzassero dal quinto posto in giù, la quarta in classifica perderebbe la possibilità di prendere parte alla principale competizione europea il prossimo anno. Un’eventualità di certo non semplice da realizzarsi, ma al momento possibile. In passato si è già verificato che squadre dello stesso Paese vincessero sia Champions che Europa League (Inghilterra e Spagna, in particolare), ma con almeno una delle due finita nelle prime quattro in campionato. Sarebbe una prima volta e per tutto il calcio italiano (meno un club) sarebbe una grande notizia.