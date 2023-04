Nuova proprietà e Klopp in Serie A: hanno già scelto

Jurgen Klopp potrebbe sbarcare in Serie A il prossimo anno con l’addio al Liverpool: la scelta è stata già fatta

Klopp all’Inter, la scelta è già stata fatta (o quasi). I nerazzurri sono reduci dalla grande impresa di Lisbona, un 2-0 contro il Benfica che ha cancellato gli ultimi risultati deludenti.

Inzaghi si è confermato re di coppe e vede la semifinale ad un passo, con la concreta possibilità di arrivare fino in fondo. Una vittoria quasi inattesa, considerato il pareggio contro la Salernitana di venerdì scorso, un 1-1 che aveva fatto precipitare l’Inter fuori dalla zona Champions. Proprio la qualificazione alla prossima edizione della principale competizione europea è una condizione imprescindibile per la conferma di Inzaghi in panchina.

Le voci su un ribaltone in panchina sono frequenti e vanno ad incastrarsi a quelle su possibili novità dal punto di vista societario. Negli ultimi giorni, infatti, si sono rincorse le indiscrezioni sul possibile ingresso di Investcorp nel club nerazzurro. Il fondo del Bahrein è interessato alla società e, stando a quanto riferisce ‘Il Sole 24 Ore’, potrebbe nominare a breve un advisor finanziario. L’eventuale ingresso di Investcorp sarebbe uno scossone per l’Inter e potrebbe portare ad un cambio dei programmi per la prossima stagione.

Calciomercato Inter, Investcorp con Klopp: il sondaggio

Proprio per questo Calciomercato.it ha chiesto sul proprio canale Telegram: ‘Nel caso in cui Investcorp riuscisse ad arrivare all’Inter, quale dovrebbe essere la sua prima mossa?”

Una domanda che ha avuto una risposta prevalere su tutte le altre: puntare su un grande allenatore com Klopp ha raccolto il 61% di preferenze. Un vero e proprio plebiscito che evidenzia come, nonostante i successi europei, Inzaghi non sia particolarmente apprezzato dal popolo nerazzurro.

Nettamente staccate le altre opzione: il ritorno di Hakimi ha raccolto il 21% di voti, mentre l’arrivo di Verratti a centrocampo o Dembele in attacco sono stati votati entrambi dal 9% di chi ha risposto al sondaggio. La suggestione Klopp quindi infiamma gli interisti nonostante la stagione non felice del Liverpool.