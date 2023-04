Milan-Napoli, Spalletti nei guai: due big salteranno il ritorno

Il tecnico azzurro perde due titolarissimi nel match di scena al ‘Meazza’ valevole per l’andata dei quarti di Champions

Brutte notizie per Spalletti. Al ritorno col Milan, in programma martedì prossimo al ‘Maradona’, il tecnico azzurro dovrà fare a meno di due titolarissimi della sua squadra: Anguissa e Kim.

Sia il camerunese che il sud-coreano saranno indisponibili per squalifica. Il mediano si è fatto espellere (doppio giallo) nell’arco di cinque minuti lasciando i compagni in dieci nell’ultimo quarto d’ora. Il centrale ha rimediato un’ammonizione per proteste a dieci dal termine della gara del ‘Meazza’, era diffidato e quindi il 19 aprile non potrà essere a disposizione. Per il ritorno Spalletti proverà a recuperare quantomeno Victor Osimhen, il grande assente di stasera.