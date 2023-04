Milan-Napoli, le formazioni UFFICIALI: Pioli ritrova Leao, Spalletti sceglie Elmas

Le formazioni ufficiali di Milan-Napoli, match valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League

E’ ancora Milan-Napoli. Dopo il 4 a 0 di dieci giorni fa, Stefano Pioli e Luciano Spalletti tornano ad affrontarsi, per l’andata dei quarti di finale di Champions League.

Per l’occasione, i rossoneri sono pronti a confermare la squadra che si è imposta al Maradona. Ieri, per la prima volta dall’infortunio, si è allenato in gruppo Pierre Kalulu. Il francese, però, si accomoderà in panchina al pari di Junior Messias, lasciando spazio a Simon Kjaer. Sarà il danese ad affiancare Fikayo Tomori al centro della difesa. La retroguardia, davanti a Mike Maignan, sarà così completata da Theo Hernandez e Davide Calabria.

A centrocampo si rivede Rade Krunic, dopo aver riposato contro l’Empoli. Il bosniaco sarà schierato insieme a Sandro Tonali e Ismael Bennacer. Proprio l’algerino è pronto a giocare qualche metro più avanti, vicino a Rafael Leao e Brahim Díaz. Il numero nove, chiaramente, sarà Olivier Giroud.

In casa Napoli, Spalletti deve fare i conti con il forfait di Osimhen. Il nigeriano non è stato convocato al pari di Simeone. In avanti, così, spazio ad Elmas. Il tridente d’attacco sarà completato da Kvara e Lozano. Il resto della formazione, schierata con il consueto 4-3-3, vedrà Meret in porta; difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera, preferito a Mario Rui. A centrocampo nessun dubbio con Anguissa, Lobotka e Zielinski.

Le formazioni di Milan-Napoli

Ecco le formazioni di Milan-Napoli:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic, Diaz, Bennacer, Leao, Giroud.

Squalificati: nessuno

Infortunati: nessuno

Diffidati: Ballo-Toure, Rade Krunic, Sandro Tonali e Fikayo Tomori

NAPOLI (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Elmas, Kvaratshelia.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Osimhen e Simeone

Diffidati: Kim, Politano e J.Jesus

Serie A, Milan-Napoli: dove vederla in tv

Il match tra il Milan e il Napoli, che avrà inizio alle ore 21.00 di mercoledì 12 aprile a San Siro, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video: per vederla sarà necessario scaricare l‘app di Prime Video, disponibile per smart tv compatibile, su console PlayStation e XBox, oltre che per smartphone e tablet. In alternativa ci si potrà collegare al sito di Prime Video. Sarà Sandro Piccinini, affiancato da Massimo Ambrosini, il telecronista del match di San Siro.

Il calendario di Milan e Napoli

C’è la Champions League nella testa del Milan ma dopo la sfida di stasera, contro il Napoli, si farà visita al Bologna. Si giocherà in trasferta contro la squadra di Thiago Motta, sabato alle ore 15.00, prima di tornare al Maradona, per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma mercoledì sera. L’intenso mese di aprile per i rossoneri si concluderà con il match casalingo contro il Lecce (23 aprile, ore 18.00) e con quello all’Olimpico contro la Roma di Mourinho (29 aprile, ore 18.00).

Il Napoli, invece, prima di tornare a sfidare il Milan in Champions League, ospiterà il Verona al Maradona. Aprile andrà così in archivio con la sfida alla Juventus a Torino (23 aprile, ore 20.45) e il derby contro la Salernitana (29 aprile, ore 15.00)