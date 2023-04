La nuova stoccata di De Laurentiis: il riferimento è chiaro

Aurelio De Laurentiis torna a parlare a poche ore da Milan-Napoli e si lascia andare ad una stoccata con riferimento chiaro

Il Napoli si gioca questa sera contro il Milan un match storico: per la prima volta gli azzurri sono approdati ai quarti di Champions e ora sperano di andare ancora più avanti.

Per farlo, la squadra di Spalletti dovrà dimostrare di saper essere capace di vincere anche senza Osimhen (fuori anche Simeone). Non semplice, ma il tecnico di Certaldo in conferenza ha spiegato che il Napoli ha la capacità di farlo, come del resto dimostrato in avvio di stagione quando il nigeriano è mancato per circa un mese.

Intanto, proprio nelle ore che precedono il fischio d’inizio, fanno discutere le dichiarazioni rilasciate dal presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron napoletano ha concesso un’intervista al ‘De Telegraaf’ in cui è tornato a incendiare gli animi, con un riferimento ad aspetti extra-campo che stanno occupando le cronache dei quotidiani. In particolare, il presidente azzurro ha affermato: “Se il Napoli non vince lo scudetto da anni non è soltanto colpa del Napoli. Ci sono anche altri fattori che, lentamente e inesorabilmente, stanno venendo a galla. Ma non voglio dire altro”.

De Laurentiis incendia la vigilia di Milan-Napoli

Aurelio De Laurentiis ha anche aggiunto: “Lavoro per vincere. Quando siamo tornati in A, il Napoli era il 550esimo club al mondo. Dopo due-tre anni siamo arrivati tra le migliori venti squadre europee siamo ai quarti di Champions League”.

Il presidente partenopeo continua: “Giochiamo da quattordici anni in Europa, unico club italiano: la Juventus si è fermata a tredici”. Quindi un riferimento allo scudetto che sta per arrivare: “Pensiamo ad una serie tv con la CBS o qualcosa legato allo scudetto. Ma prima dobbiamo vincerlo”. Il traguardo è vicino ma non è ancora raggiunto: se accadrà, De Laurentiis pregusta il giusto modo per celebrarlo.