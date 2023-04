Con la Champions arriva la nuova proprietà: sarà grande Inter

Il cammino europeo sta mettendo in vetrina il club meneghino: aperta la raccolta per l’arrivo della nuova proprietà dell’Inter

Allo Stadio da Luz è andata in scena una pagina storica per il club meneghino, che vincendo 2-0 contro il Benfica ha messo più di un piede in semifinale di Champions League. Le buone notizie, poi, non si fermano al campo da gioco: passi avanti per la nuova proprietà.

Quando si riflette sugli sviluppi futuri dell’Inter il grande buco nero è rappresentato dalla solidità dell’attuale proprietà e dalla sua possibilità di investire. Dei dubbi e delle limitazioni che, negli anni scorsi, hanno portato all’addio di Antonio Conte dopo la vittoria dello scudetto e al sacrificio di diversi campioni sul mercato. La soluzione a queste incertezze relative al futuro dei nerazzurri potrebbe arrivare dal Bahrein: Investcorp si sta muovendo concretamente per acquisire uno dei club più gloriosi del calcio italiano.

Investcorp ha iniziato a raccogliere fondi: l’Inter trova una nuova proprietà

Le voci delle ultime settimane si stanno facendo sempre più insistenti. Il fondo Investcorp sembra essere sempre più intenzionato ad acquistare l’Inter da Zhang.

Secondo quanto riportato dal portale degli Emirati ‘Economy Middle East’, Investcorp starebbe per mettere insieme un consorzio con l’obiettivo di raccogliere capitali per una cifra complessiva di 595 milioni di euro. Una somma che, sommata alla posizione debitoria del club, sarebbe necessaria ad acquisire l’Inter per una valutazione complessiva di circa 1,2 miliardi di euro.

Sull’edizione odierna de ‘Il Sole 24 Ore’, poi, viene rivelato come ci siano altri possibili compratori oltre a Investcorp che nei mesi scorsi hanno analizzato quella che potrebbe essere la struttura necessaria per l’acquisto dell’Inter da Zhang. Al momento, in ogni caso, l’attuale proprietà non ha ancora ricevuto offerte che soddisfino le proprie richieste. Il punto di svolta, però, potrebbe essere rappresentato dallo scadere nel maggio 2024 del prestito di Oaktree, a cui Zhang dovrà restituire 350 milioni di euro. Questo potrebbe portare la proprietà cinese a considerare molto più seriamente delle offerte da potenziali compratori. Insomma, il cammino dell’Inter in Champions sta mettendo in vetrina il club, che con una nuova proprietà potrebbe tornare ad avere un futuro solido.