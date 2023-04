Precontratto con un altro club: scoperto e messo fuori rosa

La presa di posizione è netta: il calciatore si allenerà con la seconda squadra e non sarà impiegato in campionato

Decisione drastica e di rottura totale. Difficile rimarginare un rapporto che ormai sembra esserci deteriorato in maniera irrimediabile.

Complicato pensare ad una riconciliazione davanti ad una scelta di questo tipo: via dalla prima squadra, niente più partite (almeno per il momento) di campionato e allenamenti con la seconda squadra. Una scelta che ha una motivazione ben precisa, sulla quale il club non sembra intenzione a fare un passo indietro.

Siamo in Inghilterra, precisamente a Bournemouth dove Jordan Zemura vive praticamente da separato in casa. Stando a quanto riferisce ‘bournemouthecho.co.uk’, la società ha deciso di mandare il calciatore ad allenarsi con la seconda squadra. Alla base di questa decisione ci sarebbe i contatti con una società italiana, l’Udinese. Stando a quanto riferisce la stessa fonte, il Bournemouth ha ricevuto una lettera di intenti da parte del club friulano dove veniva messo al corrente dei colloqui aperti con Zemura. Una trattativa della quale né il calciatore, né l’agente del calciatore hanno mai parlato con i dirigenti della società inglese.

Bournemouth, Zemura fuori squadra: cosa è successo

Zemura quindi non sarà utilizzabile dal tecnico Gary O’Neil nelle prossime partite per scelta della società.

Una decisione che segue quanto già fatto dall’allenatore nelle ultime cinque partite, quando Zemura non ha mai visto il campo. Anche in questo caso, la scelta è stata voluta dalla società per il no del calciatore a parlare del rinnovo, dato il contratto in scadenza a fine stagione. Ora che l’interesse dell’Udinese si è palesato in maniera ufficiale, è arrivata l’ulteriore mossa del club con il giocatore inviato ad allenarsi con la seconda squadra. Il passo verso la separazione ormai imminente dopo 59 presenze e tre gol con il Bournemouth.