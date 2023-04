Plusvalenze Juve, nuova sentenza e ricorso immediato

La FIFA ha esteso la squalifica già arrivata in Italia nell’ambito del caso plusvalenze anche a livello internazionale: arriva la risposta

Fabio Paratici si muove dopo la sentenza della FIFA, che aveva esteso a livello internazionale l’inibizione di 30 mesi della Figc dopo il caso plusvalenze. E in attesa del Collegio di Garanzia del Coni del 19 aprile, il Tottenham aveva comunicato la sospensione momentanea dell’incarico di Paratici nel club.

L’ex dirigente della Juventus, però, non ci sta e ha deciso di fare ricorso contro la squalifica della FIFA. La decisione di prorogare la sanzione della Figc, approvata dalla Commissione Disciplinare della FIFA, lo ha costretto a prendere un ‘congedo’ dal Tottenham, proprio nel momento in cui gli Spurs sono a caccia del nuovo manager per la prossima stagione. A gennaio Paratici, insieme ad altri 11 dirigenti, ha ricevuto una squalifica di 30 mesi nell’ambito dell’indagine sul caos plusvalenze. Per la quale l’ex Juve aveva già fatto ricorso, ma ovviamente sempre nell’ambito italiano. Come riporta ‘Sky Sports UK’, Paratici ha ora presentato appello anche avverso la decisione della FIFA di estendere l’inibizione a livello internazionale e non solo in Italia.