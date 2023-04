PAGELLE e TABELLINO di Benfica-Inter 0-2: Barella è super, Lukaku implacabile. Ramos flop

Voti e giudizi della sfida andata in scena al ‘Da Luz’ e valevole per l’andata dei quarti di Champions League

BENFICA

Vlachodimos 6,5 – Non può nulla sul colpo di testa di Barella. Parate importanti su Mkhitaryan e su Dumfries

Gilberto 5 – Classico terzino brasiliano: bene quando c’è da attaccare, male quando bisogna difendere.

Antonio Silva 6 – Commette qualche ingenuità che ci sta alla sua età, ma nel complesso esce benino dal match.

Morato 6 – Sostituire Otamendi è complicato, salva su Dumfries nella ripresa.

Grimaldo 5,5 – Quando spinge è quasi imprendibile. Nella ripresa sparisce.

Chiquinho 5,5 – Un po’ disordinato, non sempre indovina i tempi di intervento.

Florentino 6 – Gioca a testa alta cercando di sfruttare sempre la sua qualità. Ma è un po’ lento. Dal 64′ Neres 5 – Vuole strafare e spesso si marca da solo.

Rafa Silva 6,5 – Si accende a intermittenza, ma è un pericolo costante.

Joao Mario 6 – Si fa trovare ovunque dando una grande mano pure in fase difensiva. Poi il ‘regalo’ dell’ex.

Aursnes 6 – Più interno che esterno. Così il Benfica non va in inferiorità a metà campo e Grimaldo ha più campo.

Goncalo Ramos 4 – Era il più atteso, ma gioca troppo spalle alla porta perdendo tanti palloni. Nel recupero si divora l’1-2.

All. Schmidt 5 – Mette in campo una squadra troppo presuntuosa che non riesce a fare cose diverse quando la partita prende una brutta piega.

INTER

Onana 7 – Mura di petto la conclusione ravvicinata di Rafa Silva. Sicuro coi piedi, paratona su Ramos allo scadere.

Darmian 7 – Non ha paura di rischiare giocando d’anticipo. Sempre ben posizionato, prestazione ai livelli di Oporto.

Acerbi 7,5 – Un partitone. Nell’uno contro uno insuperabile, chiedere a Goncalo Ramos.

Bastoni 7,5 – Difende e gioca a testa alta spigendosi in avanti. Che palla a Barella… Il miglior Bastoni. Dal 91′ De Vrij s.v.

Dumfries 6 – Nel primo tempo è un continuo dare la palla all’indietro. nella ripresa prende coraggio andando vicino al raddoppio e ‘procurandosi’ il calcio di rigore. Dall’86’ D’Ambrosio s.v.

Barella 7,5 – Finalmente una serata da Barella. Qualità, quantità e carattere. E un gol – che mancava da ottobre – pesantissimo.

Brozovic 6,5 – Non sente il peso delle responsabilità. Dedito alla causa quando c’è da contrastare, alla fine perde però un pallone che sarebbe potuto costare carissimo.

Mkhitaryan 7 – Una piovra. Spreca un’ottima occasione per il raddoppio.

Dimarco 6,5 – Comincia impaurito commettendo un paio di sciocchezze, poi la sua gara sale di livello. Dal 62′ Gosens 6 – Non sfrutta una buonissima chance per il tris.

Dzeko 5,5 – Un po’ lasciato solo nel primo tempo, in cui fatica a tener palla. Meglio comunque delle ultime uscite. Dal 62′ Lukaku 7,5 – Va a lottare su ogni pallone cercando di far restare alta la squadra. Dal dischetto è implacabile, come sempre.

Lautaro 5,5 – Ci prova, però non è proprio serata. Entrato nel tunnel in cui entra ogni stagione, Inzaghi deve sperare che sia vicino all’uscita. Dal 62′ Correa 7 – Assist a Mkhitaryan che poteva valere il due a zero.

All.Inzaghi 8 – Aveva chiesto testa e cuore e la squadra lo ha accontentato giocando una grande partita in casa di un Benfica che quest’anno in Champions non aveva mai perso. Cambi tutti vincenti, alla faccia delle critiche (soprattutto interne) ora la semifinale è a davvero a un passo.

Arbitro Oliver 6,5 – Il Var lo salva sul tocco col braccio di Joao Mario. Nel complesso arbitra bene, ‘graziando’ Darmian e Rafa Silva. Giusto non dare rigore ai lusitani per il contatto Bastoni-Ramos, il Var gli dà ragione.

TABELLINO

BENFICA-INTER 0-2

51′ Barella, 82′ rig.Lukaku

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos, Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo, Chiquinho, Florentino (64′ Neres), Rafa Silva, Joao Mario, Aursnes, Goncalo Ramos. All.: Schmidt

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni (91′ de Vrij); Dumfries (86′ D’Ambrosio), Barella, Brozovic, Mkhitaryan; Dimarco (62′ Gosens); Dzeko (62′ Lukaku), Lautaro (62′ Correa). All.: Inzaghi

ARBITRO: Oliver (ING)

VAR: van Boekel

AMMONITI: Antonio Silva, Brozovic, Dzeko