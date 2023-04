L’Inter ne ha uno in meno: “E’ già in vacanza”

Primo tempo complessivamente positivo dell’Inter con il Benfica, ma tra i nerazzurri c’è qualcuno che sta steccando: partitaccia

Gara d’andata dei quarti di finale di Champions League per l’Inter in casa del Benfica. I nerazzurri di Simone Inzaghi, nonostante il valore dell’avversario, tengono bene il campo nel primo tempo e riducono i rischi al minimo.

Soltanto un paio di occasioni da gol chiare per i lusitani, interisti ben schierati anche se in alcuni momenti ripartono con difficoltà rimanendo troppo bassi. La squadra ha le idee chiare in fase di non possesso e riesce comunque a orchestrare qualche azione degna di nota, anche se è rimasta a livello di occasioni da gol potenziali. Nel complesso, 45 minuti che possono essere accolti con il sorriso. Ma le prestazioni dei singoli non in tutti i casi hanno convinto.

Inter, Lautaro Martinez sbaglia tutto ma anche Dimarco non scherza: tifosi inferociti

Inter infatti con un paio di elementi decisamente sotto tono. Soprattutto Lautaro Martinez, che nella prima parte del primo tempo ha davvero faticato a farsi vedere. E nella seconda ha commesso qualche grave errore.

Per il ‘Toro’, che prosegue in un periodo negativo, un paio di ripartenze sprecate con ultimi passaggi male effettuati e commenti inferociti dei tifosi sui social. Ma anche Dimarco sta giocando in maniera non brillantissima, con un paio di disimpegni errati in area di rigore che potevano costare molto caro. Ecco i messaggi più ironici sul web:

devo vedere in campo questo DiMarco e non Gosens. io impazzisco. #BenficaInter — silvia. (@Believe__) April 11, 2023

Qualcuno dica a Di Marco che NOI siamo i GIALLI e LORO i ROSSI Lo vedo leggermente confuso#BenficaInter — Dani(ele) 🖤💙 (@Mr_Chang95) April 11, 2023

Prima o poi Dimarco ce la farà a far segnare il Benfica. — Cipe Forever (@cipe4ever) April 11, 2023

Ma Dimarco si è giocato l’1 fisso nella schedina? Ce lo dicesse #BenficaInter — Giulia🌻 (@giuliamngn) April 11, 2023

Lautaro sembra totalmente in vacanza, Dumfries spaesato e Barella che sbraita. — Stereotype (@ErGeometra) April 11, 2023

#benficainter

Squadra già sfilacciata dopo un buon inizio

Dzeko da solo con Lautaro che si nasconde

Ottimo direi — Scompy88 (@Seifah3) April 11, 2023

Il peggiore in campo per distacco è Lautaro: TOP PLAYER#BenficaInter — Chelios_Marco (@BridgeChelios10) April 11, 2023

Lautaro in sto periodo è imbarazzante. #BenficaInter — Alby (@alby911) April 11, 2023

Ci ricorderemo di questo errore di Lautaro — martabasso.eth (@martabassof) April 11, 2023