Kessie ora saluta: prezzo e sostituto già decisi

Il futuro di Kessie sempre più lontano da Barcellona, l’ivoriano pronto a salutare: prezzo e sostituto sono già decisi

Un’avventura che sembra già essere giunta al capolinea. Dopo aver lasciato il Milan la scorsa estate a parametro zero, Franck Kessie ha scelto di sposare la causa Barcellona, ma il matrimonio con i catalani sarebbe già in procinto di terminare dopo una sola stagione.

Kessie, che con Xavi non ha trovato molto spazio (20 presenze in Liga, ma solo 660 minuti giocati), potrebbe infatti cambiare aria nel prossimo mercato estivo. La situazione finanziaria del Barcellona, per utilizzare un eufemismo, non è certamente delle migliori e il club iberico è pronto a mettere il giocatore sul mercato. L’ivoriano garantirebbe alla società blaugrana un’importante plusvalenza e il prezzo del cartellino, così come l’eventuale sostituto, sarebbero già stati decisi.

Kessie via da Barcellona, non c’è solo l’Inter

Stando infatti a quanto riferisce il quotidiano catalano ‘El Nacional’, Kessie è pronto a finire sul mercato in estate. Il giocatore poco si sposa con il gioco di Xavi e il club ha deciso di metterlo sulla lista dei partenti.

Il presidente Laporta è pronto a studiare tutte le offerte: la valutazione fatta dal club spagnolo è tra i 20 e i 30 milioni di euro. Questo spera di poter incassare il Barcellona in caso di vendita. Gli estimatori non mancano, in particolare in Italia e in Inghilterra. Sul giocatore c’è da tempo l’Inter, che spererebbe di riportare il centrocampista in Italia. Kessie però piace tanto anche in Premier: dal Manchester United al Tottenham, fino all’Arsenal. Squadre che certamente possono impensierire i nerazzurri sul mercato e che hanno una maggiore disponibilità economica rispetto ai meneghini. Per Marotta e la dirigenza un’operazione dunque non semplice: sarà importante cercare di muoversi in anticipo e giocare le carte giuste per convincere il giocatore a lasciare Barcellona e sposare l’ipotesi Inter, preferendo un ritorno a Milano rispetto alla corte inglese.

Nel frattempo in casa catalana il sostituto dell’ivoriano sarebbe già stato individuato. La volontà del club sarebbe quella di riportare alla base Nico Gonzalez, centrocampista cresciuto nella Masia e attualmente in prestito al Valencia. Il galiziano classe 2002 ha fino ad ora collezionato 17 presenze nella complicata stagione dei valenciani, ma è molto apprezzato da Xavi, che sarebbe pronto a riaccoglierlo e a renderlo un nuovo componente del proprio progetto.