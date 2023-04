Inzaghi esulta e risponde alle critiche: “So da dove provengono, nessuna rivincita”

I nerazzurri conquistano la vittoria e si avvicina alla semifinale di Champions League. Ecco le parole del tecnico

L’Inter di Simone Inzaghi batte il Benfica 2 a 0 e si avvicina alla qualificazione in semifinale di Champions League.

Il tecnico dei nerazzurri, intervenuto ai microfoni di Mediaset, è chiaramente soddisfatto della prova dei suoi al termine del match: “Sono molto soddisfatto della gara contro un avversario di livello – ammette Inzaghi -. Sappiamo di avere un ottimo vantaggio, ma non è ancora finita. Lo avevo detto alla vigilia che le ultime partite erano state fatte bene, siamo alla quarta gara in dieci giorni quindi siamo in un momento di grande fatica ma dobbiamo andare oltre. Godiamoci questa vittoria ma dobbiamo già pensare alle prossime partite. Rivincita? Nessuna rivincita da prendermi, lavoro per il bene dell’Inter e cerco di farlo al meglio. Le critiche si sa da dove provengono, bisogna ascoltarle ma fino a un certo punto”.

Inzaghi critica il calendario: “Solo l’Inter ce l’ha”

Inzaghi, intervenendo ai microfoni di Sky Sport, prova a togliersi qualche sassolino dalle scarpe: “Con Fiorentina, Juventus e Salernitana non abbiamo vinto. Chiaramente avremmo meritato altro sul campo. Ma a volte ci sono dei momenti del genere durante una stagione. È un calendario incredibile e l’Inter in Italia è l’unica ad averlo. Non deve essere una scusante, però dobbiamo tenerlo a mente per cercare di fare meglio”.

Società unita con l’allenatore – “Questo è normale nel calcio. A livello di impegno non posso dire nulla a questa squadra. Non abbiamo mollato nessuna competizione. Sappiamo che tra 7 giorni riaffronteremo il Benfica e sarà dura. Critiche? Ci stanno. La mia educazione mi permette di ascoltarle e capirle. So da chi provengono, fa parte del calcio”.