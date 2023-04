Follia per Osimhen, cifra assurda: l’annuncio prima di Milan-Napoli

Follia totale per Victor Osimhen: l’incredibile cifra per strappare il nigeriano al Napoli, annuncio in diretta

Non ci sarà a ‘San Siro’ Victor Osimhen e chissà se riuscirà ad essere a disposizione di Spalletti per il return match dei quarti di finale di Champions.

Per una delle partite più importante della sua storia, il Napoli dovrà fare a meno del bomber principe della Serie A. L’infortunio rimediato in Nazionale non consente a Osimhen di essere presente contro il Milan, nella gara di andata in programma mercoledì sera. Non hanno voluto rischiare i partenopei che dovranno fare a meno anche di Simeone, anche lui fermato da un problema muscolare.

Al centro dell’attacco Spalletti non ha scelta, c’è il solo Raspadori tra l’altro non in perfette condizioni fisiche. L’ex Sassuolo, salvo sorprese, dovrebbe giocare dal primo minuto e provare a fare male alla retroguardia rossonera. Con l’assenza di Osimhen, il tecnico di Certaldo dovrà rivedere la tipologia di gioco che si basa molto sulla fisicità del bomber nigeriano. Una condizione che potrebbe ripetersi anche il prossimo anno se l’ex Lille sarà ceduto. Del resto di indiscrezioni a tal riguardo non mancano e c’è chi è disposto a raggiungere cifre folli per acquistarlo.

Calciomercato Napoli, Osimhen via per cifre folli

A parlare del futuro di Victor Osimhen è Davide Chinellato, giornalista della Gazzetta dello Sport. Intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play, il giornalista ha raccontato dell’interesse per il nigeriano da parte del Manchester United.

“I Red Devils hanno bisogno di un centravanti e potrebbero provarci per Osimhen. L’alternativa attualmente è Harry Kane. Il nigeriano piace da tanto tempo, da quando c’è stata la rottura con Cristiano Ronaldo”. Cifre da capogiro per Osimhen: “Intorno ai 160 milioni di euro. I primi della lista per lo United sono Osimhen e Kane, dietro c’è Kolo Muani“. Vedremo se dalla Premier arriverà la proposta folle in grado di convincere De Laurentiis a cedere il 9 azzurro.