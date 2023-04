Doppia assenza UFFICIALE: i convocati del Napoli contro il Milan

Le scelte di Luciano Spalletti in vista del primo impegno di Champions League contro i rossoneri

Sarà un Napoli in piena emergenza in attacco quello che domani sera affronterà il Milan nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Nella gara in programma domani sera alle 21.00 a San Siro, Luciano Spalletti dovrà infatti rinunciare ai suoi due centravanti, ufficialmente fuori per infortunio.

Dopo aver perso nell’ultima gara contro il Lecce il Cholito Simeone per una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro, questa mattina è arrivata la conferma anche sull’indisponibilità di Victor Osimhen. Nonostante i progressi svolti dal nigeriano negli ultimi giorni, non sarà insieme alla squadra per la sfida europea contro il Milan.

Un durissimo colpo per la formazione azzurra che già nella sfida di campionato del 2 aprile era stata costretta a rinunciare al fortissimo centravanti per infortunio. Un precedente che senz’altro non fa stare tranquillo Spalletti, considerata la rovinosa sconfitta per 0-4 incassata contro i rossoneri.

A questo punto, vista anche l’assenza di Simeone, nelle mani del tecnico toscano rimangono due sole alternative. La prima riguarda la possibilità di schierare Giacomo Raspadori da ‘falso nueve’: l’ex Sassuolo è tornato pienamente a disposizione dopo aver generato parecchia apprensione per un problema nelle scorse ore. Non è poi da escludere, anche a gara in corso, anche il possibile spostamento di Kvaratskhelia dalla fascia sinistra al ruolo di centravanti.

Napoli-Milan, l’elenco ufficiale dei convocati di Spalletti

Quanto circolato nelle ultime ore, è stato confermato ufficialmente da Luciano Spalletti con la lista dei convocati diffusa in vista della gara di domani sera, nella quale non figurano né Osimhen né Simeone.

Questo l’elenco ufficiale dei convocati del Napoli per il match di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan:

Portieri: Pierluigi Gollini, Hubert Idasiak, Alex Meret.

Difensori: Bartosz Bereszynski, Giovanni Di Lorenzo, Silva Duarte Mario Rui, Kim Minjae, Mathias Olivera, Leo Ostigard, Juan Jesus, Amir Rrahmani.

Centrocampisti: Frank Anguissa, Elif Elmas, Gianluca Gaetano, Stanislav Lobotka, Tanguy Ndombele, Piotr Zielinski.

Attaccanti: Khvicha Kvaratskhelia, Hirving Lozano, Matteo Politano, Giacomo Raspadori.