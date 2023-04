Chiesa-Juve, nuovo ‘caso’ per Allegri: ecco cosa sta succedendo

Allegri sotto accusa anche per la gestione di Federico Chiesa: ecco le reazioni in casa Juventus

È iniziata la preparazione della Juventus per la sfida di andata dei quarti di finale di Europa League, in programma giovedì contro lo Sporting.

Il dubbio di Allegri è sulle condizioni di Dusan Vlahovic, uscito dall’Olimpico con una caviglia malconcia. Milik si candida per una maglia da titolare e va verso il ritorno tra i convocati anche Paul Pogba. Negli ultimi giorni tiene però banco anche la gestione di Federico Chiesa. L’attaccante bianconero ha avuto un ottimo impatto con la Lazio, dimostrando di essere in buone condizioni fisiche dopo l’ultimo stop. Tuttavia, almeno per il momento Allegri continua ad utilizzarlo solo a gara in corso e in spezzoni di partita. Una situazione che comincia a spazientire i tifosi, i quali vorrebbero vedere sempre in campo la stella bianconera. Dopo il ko dell’Olimpico, il tecnico toscano è così finito sotto accusa vista la risposta in campo del giocatore. I sostenitori della Juve chiedono a gran voce un ritorno di Chiesa da assoluto protagonista.

Juventus, Allegri sotto accusa per la gestione di Federico Chiesa

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Sia chiaro Vlahovic è un fenomeno così come Chiesa. Purtroppo sono sotto la cura ALLEGRI. — enrico⚪️⚫️❤️ (@E1LEX84) April 10, 2023

Le previsioni sulla formazione dicono che giocheremo con la solita formazione e Milik al centro dell’attacco, lasciando Chiesa e Vlahovic in panchina.

Come giocare x non prenderle nella partita in casa in cui dobbiamo assolutamente vincere.

Allegri insopportabile — Kriss (@Bogazkoi43) April 11, 2023

Allegri dimostra il suo essere fuori dal mondo avendo valutato Chiesa sempre come una seconda punta (che palesemente non è) — DaSe (@sersredent) April 11, 2023