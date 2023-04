Anche la Juve guarda Benfica-Inter: derby d’Italia al gusto Champions

Questa sera, nel match tra Benfica e Inter, è in campo un calciatore che piace sia ai nerazzurri che alla Juventus di Massimiliano Allegri

Serata particolarmente infuocata per l’Inter targata Simone Inzaghi. I nerazzurri, in questi minuti, stanno affrontando il Benfica al Da Luz, nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League.

Un crocevia non decisivo, ma assolutamente importante in vista del ritorno che andrà in scena fra le mura di San Siro. L’obiettivo semifinale non è affatto impossibile da raggiungere, sebbene la truppa portoghese sia una squadra alquanto tosta e pericolosa. Inoltre, questa sfida presenta dei risvolti legati alla sfera del calciomercato. In campo infatti, anche se non al meglio della condizione, c’è un giocatore che piace parecchio sia all’Inter che alla Juventus.

Si tratta di Alejandro Grimaldo, terzino sinistro classe ’95 (27 anni compiuti lo scorso 20 settembre) che presenta un contratto in scadenza giugno 2023 col club lusitano. Ciò significa che a giugno potrebbe esserci la possibilità di assicurarsi le sue prestazioni a parametro zero, cosa che alletta particolarmente le due rivali italiane. Sappiamo bene, tra l’altro, che l’amministratore delegato della ‘Beneamata’, Giuseppe Marotta, è maestro in situazioni di questo tipo. Ma ‘La Vecchia Signora’ sembra essere in prima fila per l’acquisto del laterale ex Barcellona. A meno di sorprese, Grimaldo non rinnoverà l’accordo scritto col Benfica, di conseguenza questa ha tutta l’aria di essere un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Calciomercato Juventus e Inter, affare Grimaldo a zero: il punto

Va detto comunque che, ovviamente, il calciatore spagnolo non piace soltanto in Italia. Le pretendenti sono numerose tra Premier League e Liga. I nerazzurri avrebbero bisogno della partenza di uno tra Dimarco e Gosens, motivo per cui, ad oggi, la compagine torinese appare potenzialmente più avanti nella corsa.

In casa Juve, invece, vi è la necessità di un potenziamento di spessore sulla fascia dove Alex Sandro non fornisce più determinate garanzie, anche se pare che la società piemontese sia orientata a proseguire il rapporto col brasiliano. Probabilmente pure gli uomini di mercato del club bianconero stanno osservando Grimaldo al Da Luz, mentre il terzino prova a mettere in difficoltà l’Inter all’interno del rettangolo verde di gioco. Per la ‘Beneamata’, adesso, è complicato pianificare un assalto al talento del Benfica, ma l’occasione per studiarlo ancor più da vicino sarà comunque proficua. Il tempo sovrano, come sempre, darà il suo verdetto.