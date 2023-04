Vuole andarsene, Mendes lo ‘porta’ al Milan: tutti i dettagli

Il potente agente portoghese è già al lavoro per trovare una nuova sistemazione al suo assistito. Ipotesi Serie A, coi rossoneri in cima alla lista

Via da Siviglia. A detta di diverse fonti spagnole è questo il desiderio di Rafa Mir, bomber spagnolo che in questa stagione – disastrata per gli andalusi, tredicesimi e in lotta per evitare la retrocessione – non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella squadra adesso allenata da Mendilibar. Il classe ’97 ha collezionato solo 813′ in Liga e realizzato 5 gol tra campionato, Champions e Copa del Rey.

L’agente del nativo di Cartagena è Jorge Mendes, uno dei più potenti sul mercato, per cui non dovrebbe avere eccessivi problemi a trovare una nuova sistemazione. Il portoghese è già al lavoro in tal senso, con buone chance per Mir di approdare in Premier League. Oppure nella nostra Serie A, considerato che più di un club è alla ricerca di un centravanti. Il 25enne è un po’ atipico, nel senso che sa muoversi per tutto il fronte d’attacco e dunque, in teoria, potrebbe giocare anche al fianco di un centravanti meno mobile. Di un numero 9 vecchio stampo.

Calciomercato Milan, ‘occasione’ Rafa Mir: affare targato Mendes

Maldini e Massara potrebbero anche valutare la ‘proposta’ di Mendes (che intanto non ha certo mollato Leao…), ossia il nome di Rafa Mir per rinforzare il reparto avanzato in cui solo Giroud e lo stesso Leao danno determinate garanzie. Urge un nuovo attaccante e lo spagnolo può essere utile alla causa.

Con un contratto in scadenza a giugno 2027, Rafa Mir potrebbe approdare a Milano sponda rossonera anche con la formula del prestito più diritto di riscatto intorno ai 10 milioni di euro. Possibile, ovviamente, pure una operazione a titolo definitivo e a una cifra addirittura inferiore qualora il Siviglia retrocedesse in Liga 2.