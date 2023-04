Ronaldo furioso: litigio choc con gli avversari

L’episodio che ha coinvolto Cristiano Ronaldo ha fatto immediatamente il giro del web. Cr7 di nuovo protagonista

Sembrava potersi configurare come una nuova luna di miele sportiva l’avventura di Cristiano Ronaldo tra le fila dell’Al Nassr, ed invece il fuoriclasse portoghese si è reso protagonista di uno dei primi screzi plateali da quando milita tra le fila del club arabico.

Tutto è successo nel corso degli ultimi minuti della sfida di campionato dell’Al Nassr, che ha sfidato l’Al Feiha in una gara avara di grandi emozioni e chiusa sul risultato di 0-0. Un pareggio beffa per la squadra di Cr7, visto che l’Al Ittihad ha ormai preso il volo in testa alla classifica. Sono state diverse, però, le occasioni a gol sciupate dall’Al Nassr, che avrebbe potuto trovare il bandolo della matassa soprattutto nella seconda frazione di gioco, quando ha creato i presupposti per andare a segno in diverse circostanze. Epilogo che non è andato già a Ronaldo, che ha esternato a chiare lettere tutto il suo disappunto.

Ronaldo perde le staffe: ecco cosa è successo al triplice fischio

L’atteggiamento rinunciatario ostentato nel primo tempo dalla squadra avversaria ha scatenato la furia di Cristiano Ronaldo, che ha lasciato il campo chiosando: “Non vuoi giocare, non vuoi giocare”. Non è la prima volta che l’attaccante portoghese ha questo tipo di reazione. Sia allo United che al Real Madrid e soprattutto nell’ultimo anno di militanza alla Juventus, Ronaldo ha più volte abbandonato il campo visibilmente scuro in volto.

Probabilmente il tutto si è stemperato negli spogliatoi, con Ronaldo che comunque riveste un ruolo importante da leader e motivatore di una compagine che vuole continuare a crescere da qui fino al termine della stagione. Ciò che si auspica anche Cr7, il cui contributo in termini di gol di certo non sta mancando. Il fatto che il fuoriclasse lusitano voglia contribuire ad alzare l’asticella del gioco e dei risultati della sua squadra, però, è testimonianza tangibile di una fame di vittoria non ancora saziata.