Panchine a rischio in Serie A, sorpresa totale alla Juve: Allegri spiazzato

Tante big in Serie A possono cambiare allenatore a giugno, il colpo di scena più clamoroso alla Juventus per il sostituto di Allegri

Nove giornate al termine del campionato, in pratica due mesi alla fine della stagione coppe europee incluse. In Italia, discorsi tutti aperti, a parte quello per il titolo con il Napoli che appare ormai lanciato a conquistare lo scudetto. E il finale di annata sarà decisivo, risultati alla mano, per tantissimi allenatori nostrani.

Una Serie A con una corsa Champions equilibratissima, in cui non si può più sbagliare una mossa, e con le coppe sullo sfondo a dare ulteriori spunti di riflessione. Ma a parte Spalletti con il suo super Napoli, e Sarri che con la Lazio sta tentando l’allungo in seconda piazza, tutti gli altri sono in discussione. A cominciare da Massimiliano Allegri, che alla Juventus potrebbe vedere concludersi anticipatamente il suo ciclo, in maniera non solo vincolata ai risultati ma anche ai verdetti della giustizia sportiva. Tremano però anche, a Milano, Stefano Pioli e Simone Inzaghi, con Milan e Inter che cercano in Champions League il riscatto per una annata balorda in campionato. E a Roma non è detto che Mourinho resti, sebbene il portoghese si stia disimpegnando piuttosto bene in questa fase.

Panchine, rivoluzione totale in Serie A in estate: l’erede di Allegri che cambia tutto

Nel sondaggio proposto da Calciomercato.it ai suoi lettori, su Twitter, abbiamo chiesto quale sarebbe l’avvento in panchina più sorprendente tra le big nostrane.

Il colpo di scena più clamoroso sarebbe vedere Luis Enrique sulla panchina della Juventus, ipotesi votata dal 39,6% dei partecipanti al sondaggio. Sorpresa totale perché come erede di Allegri lo spagnolo sarebbe forse quello più antitetico dal punto di vista del gioco. Sorprenderebbe di meno, stando ai voti, vedere Conte al Milan (20,8%), De Zerbi alla Roma (20,8%) o Simeone all’Inter (18,9%).