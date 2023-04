Lisbona cruciale per Inzaghi: esclusione eccellente e doppio forfait

L’Inter attesa dal primo round dei quarti di Champions League contro il Benfica, dopo il deludente pareggio contro la Salernitana in campionato. Le possibili scelte di Inzaghi

Non c’è tempo per l’Inter per recriminare dopo l’ennesimo passo falso in campionato. I nerazzurri devono mettersi subito alle spalle i rimpianti per la vittoria sfumata a Salerno e proiettassi verso il fondamentale incrocio di Lisbona contro il Benfica.

Simone Inzaghi resta sulla ghigliottina e il suo futuro sulla panchina dell’Inter è appeso a un filo. Lautaro e compagni sono scivolati al quinto posto in classifica in Serie A, fuori al momento dall’accesso alla prossima Champions League. Il piazzamento tra le prime quattro è vitale per la proprietà e Steven Zhang, che al momento non pensa all’esonero dell’allenatore piacentino a stagione in corso. In vista della prossima estate solo un exploit in Europa potrebbe salvare l’ex Lazio, che intanto ad Appiano Gentile ha cercato di caricare i suoi invitando la squadra a non abbattersi per le tante occasioni sprecate e a uscire al più presto dal momento difficile. La situazione è complicata, con la dirigenza che si aspetta subito una reazione da Inzaghi e dai giocatori a partire dall’incrocio del ‘Da Luz’ con il Benfica.

La probabile formazione dell’Inter contro il Benfica: Lukaku rischia la panchina

Inzaghi dovrà ancora fare a meno di due pedine importanti come Skriniar e Calhanoglu per la trasferta in Portogallo, dove al seguito della squadra è atteso anche il presidente Zhang. Lo slovacco e il turco hanno iniziato ad allenarsi sul campo – ma sempre individualmente – e nei prossimi giorni puntano a ritornare in gruppo. L’obiettivo è riaverli a disposizione per il return match di Champions a San Siro in programma il 19 aprile.

In cabina di regia quindi conferma per Marcelo Brozovic, ancora lontano comunque dagli standard di un tempo e in bilico in ottica mercato per la prossima estate. A sinistra tornerà Dimarco a spese di Gosens, quest’ultimo protagonista contro la Salernitana. Probabile l’arretramento di Darmian da braccetto difensivo, con Dumfries che avrà una nuova chance di riscatto sul binario destro. Acerbi favorito su de Vrij davanti a Onana, mentre in avanti è aperto il ballottaggio tra Lukaku e Dzeko. Il bosniaco parte leggermente favorito, ma Inzaghi scioglierà le ultime riserve sul partner di Lautaro Martinez solo domani a ridosso del match.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.