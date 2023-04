L’Inter ‘smonta’ l’attacco in estate: solo uno è (quasi) certo di restare

L’Inter sta programmando anche la prossima finestra estiva di calciomercato e attenzione a ciò che succederà nel reparto offensivo: le ultimissime notizie in Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi sta vivendo una stagione decisamente altalenante. I nerazzurri, che in Serie A stanno singhiozzando visto il grande numero di sconfitte accumulate, hanno finora raccolto soddisfazioni però nelle coppe a partire dalla Champions League dove, la Beneamata, ha centrato i quarti di finale che si giocherà contro il Benfica.

In Coppa Italia ci sarà invece la sfida di ritorno, per la semifinale, contro la Juventus di Massimiliano Allegri, mentre la Supercoppa Italiana è stata vinta contro il Milan di Pioli. Negli ultimi tempi però, l’Inter ha avuto qualche problema offensivo, ma, a prescindere da questo, il futuro dei membri del reparto offensivo, in vista della prossima estate di calciomercato, è decisamente in bilico, soprattutto per tre su quattro dei bomber della Beneamata. Partiamo dalla certezza. Lautaro Martinez, salvo offerte incredibili dall’estero, dovrebbe restare all’Inter. Il giocatore argentino è molto legato all’ambiente nerazzurro ed è praticamente il capitano della squadra dopo la vicenda Skriniar e i dubbi sul futuro di Brozovic.

Calciomercato Inter, Lautaro il punto fermo: e gli altri tre?

I tre attaccanti restanti sono: Edin Dzeko, Joaquin Correa e Romelu Lukaku. Il bosniaco, in scadenza di contratto, è al lavoro per il rinnovo di contratto. Il giocatore ha abbassato le sue pretese, ma il dubbio sulla qualificazione in Champions League aumenta anche quelli sul futuro. Senza la qualificazione infatti, i nerazzurri potrebbero decidere di non sostenere l’ingaggio per un’altra stagione di Dzeko.

Su Correa la situazione sembra invece più semplice. L’argentino ha deluso e alla giusta offerta può lasciare Milano. Infine c’è la questione legata al futuro di Romelu Lukaku. Il centravanti belga è in prestito dal Chelsea e il rendimento non particolarmente esaltante ha messo dei dubbi sul rinnovo del trasferimento a titolo temporaneo. Occhio però alla volontà del calciatore. Lukaku infatti vuole restare a Milano, città che lo ha accolto e nella quale vuole rilanciarsi nonostante finora la sua stagione sia stata davvero molto complicata.