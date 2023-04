Incontro con l’agente: blitz del Psg per scipparlo alla Juventus

La Juventus punta al giovane talento che piace anche al Paris Saint-Germain: incontro con l’agente

La Juventus attende di conoscere il proprio destino, ma intanto già si muove sul calciomercato. Del resto alcune caselle, al di là di quel che regalerà questo finale di stagione (in campo e fuori), dovranno essere per forza di cose essere occupate con volti nuovi.

Il nuovo corso bianconero sarà incentrato soprattutto sui giovani ed allora la caccia è già partita alla ricerca dei talenti che possono far tornare vincente la Juventus. In particolare c’è un calciatore che è seguito con attenzione dalla dirigenza del club piemontese, ma il cui nome è finito sul taccuino anche di due tra le società più ricche (e spendaccione) del Vecchio Continente: Chelsea e Paris Saint-Germain. Due club con i quali competere per un’italiana, almeno a livello economico, non è mai semplice.

Il nome è quello di Rafa Marin, 20 anni, difensore centrale del Real Madrid, capace anche di giocare da terzino sinistro. Un talento che i blancos non hanno ancora blindato: con il contratto in scadenza nel 2024, ovvio che le grandi d’Europa possano provare a inserirsi sul calciatore e a soffiarlo alle merengues. Così venerdì scorso è andato in scena un incontro tra uno dei club interessati e l’agente del calciatore.

Calciomercato Juventus, incontro con l’agente di Marin: blitz Psg

Stando a quanto riferisce ‘culturepsg.com’, infatti, il dirigente del Psg Luis Campos ha messo gli occhi su Rafa Marin e ha già fatto passi concreti per portarlo in Francia.

Stando alla fonte citata, infatti, venerdì scorso è andato in scena un incontro con Hector Peris, agente del giovane calciatore del Real Madrid. Un summit per palesare l’interesse del Psg nei confronti del 20enne e per capire qual è la sua situazione. Come detto però, il club transalpino non è l’unico interessato a Marin: anche Chelsea e Juventus hanno chiesto informazioni sul giovane difensore spagnolo, pronte a far partire l’assalto nelle prossime settimane se le condizioni lo permetteranno. Il nuovo corso bianconero può partire anche dai giovani e Rafa Marin è uno di quelli segnati sul taccuino della dirigenza juventina. Psg permettendo.