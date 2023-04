Dybala e non solo: blitz Real e ‘scippo’ alla Serie A

L’argentino in forza alla Roma ha due clausole rescissorie: quelle per l’Italia fissata a 20 milioni di euro, quella per l’estero a 12

Dybala via dalla Serie A, una possibilità per lo spagnolo ‘Defensa Central’. L’argentino in forza alla Roma ha due clausole rescissorie all’interno del suo contratto in scadenza a giugno 2025: una da 20 milioni di euro valida per l’Italia, un’altra da 12 per l’estero. Estero che, in questo caso, vuol dire Spagna. Già perché per l’ex Juventus si parla ora di Real Madrid.

Secondo il portale ispanico Florentino Perez sta scandagliando il mercato alla ricerca di una valida alternativa a Karim Benzema, il quale dovrebbe rinnovare con le ‘Merengues’ per un’altra stagione. Un piano B al campione francese individuato in Richarlison del Tottenham, un profilo già nel recente passato accostato al Madrid. Di nuovo ora anche perché Ancelotti ha già allenato il brasiliano ai tempi dell’Everton. Il rapporto tra i due, evidentemente, è rimasto ottimo. Ma attenzione, perché il numero uno dei ‘Blanços’ ragiona su altri due nomi. Uno l’abbiamo detto, Paulo Dybala; l’altro è Marcus Thuram.

Dybala e Thuram, ‘pericolo’ Real Madrid

Il francese figlio d’arte sarebbe il più conveniente di tutti. È ingaggiabile a costo zero, poiché da diversi mesi ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza col Borussia M’Gladbach. Proposto a diversi club, sul classe ’97 c’è da tempo l’Inter.

Il club di Zhang è già passato dalle parole ai fatti mettendo sul tavolo una proposta contrattuale da circa 5 milioni di euro netti per i prossimi quattro anni. Il massimo possibile. Thuram jr è adesso chiamato a sciogliere le riserve, con il Real Madrid che avrebbe probabilmente la priorità – anche se papà Lilian ‘sogna’ per lui gli odiati rivali del Barcellona – rispetto a tutte le altre pretendenti. Inter compresa.