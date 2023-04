Bielsa di nuovo in panchina, manca solo l’ufficialità

Marcelo Bielsa pronto ad una nuova avventura, accordo raggiunto: manca solo l’ufficialità dell’affare

Dopo aver lasciato il Leeds poco più di un anno fa, esonerato nel febbraio 2022, Marcelo Bielsa è pronto ad una nuova avventura e a tornare alla guida di una Nazionale.

Il tecnico argentino è infatti destinato a diventare il prossimo ct dell’Uruguay: mancherebbe ormai solo l’annuncio ufficiale. Bielsa è quindi pronto ad affrontare la sua terza avventura alla guida di una Nazionale, dopo aver guidato l’Argentina dal 1998 al 2004 e il Cile dal 2007 al 2011.

Uruguay, accordo con Bielsa: sarà lui il nuovo ct

Sarà un’avventura sempre in Sudamerica per ‘El Loco’. Come sostiene il ‘Mundo Deportivo’, il tecnico ha raggiunto un accordo con la Federcalcio Uruguayana sia in termini sportivi che economici: resta solo la riunione dell’esecutivo della federazione per approvare le trattative che il presidente Ignacio Alonso ha avviato un paio di mesi fa.

Dopo la prematura uscita dai Mondiali in Qatar sotto la guida di Diego Alonso, la federazione ha riflettuto su un possibile nuovo tecnico. Dopo la riconferma di Ignacio Alonso, lo stesso presidente della federazione ha incontrato Bielsa in Brasile ad inizio marzo. Le trattative sono poi proseguite, fino ad arrivare all’accordo. Ora mancherebbe solo l’ufficialità che potrebbe arrivare la prossima settimana. Bielsa potrà quindi guidare i ‘Charrua’ per la campagna di qualificazione al Mondiale 2026. Il suo esordio sarà in estate nelle due amichevoli contro Australia e Nuova Zelanda, mentre la prima gara ufficiale sarà proprio contro il Cile, a settembre, match d’esordio delle qualificazioni a Canada-Stati Uniti-Messico 2026.