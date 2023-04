UFFICIALE, rescissione consensuale: “Ho riflettuto, decisione migliore”

La decisione ora è ufficiale, arriva la rescissione consensuale: “Ho riflettuto, è la decisione migliore”

Dopo tre sconfitte consecutive arriva la rescissione consensuale. Il Blackpool ha infatti ufficializzato come Mick McCarthy non sarà più il tecnico del club.

Oltre che McCarthy anche Terry Connor ha lasciato il club. La conferma è arrivata proprio dal Blackpool, penultimo in classifica in Championship (Serie B inglese) e a forte rischio retrocessione. “Con i risultati in campo che non sono migliorati nelle ultime settimane, la decisione è stata concordata da entrambe le parti che è necessario un cambiamento” ha affermato la dirigenza dei ‘Tangerines’ attraverso i propri canali ufficiali.

Lo stesso McCarthy, attraverso il sito ufficiale del Blackpool, ha dichiarato: “Dopo le recenti prestazioni e i risultati, ho riflettuto a lungo e ritengo che questa sia la decisione migliore per tutti coloro che si occupano della squadra di calcio. Ho adorato il mio tempo qui e ringrazio tutti per il loro supporto. Auguro a tutti ogni bene andando avanti”. Ad assumere la guida della squadra sino al termine della stagione sarà ora Stephen Dobbie, chiamato a centrare una complicata salvezza.