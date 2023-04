Troppi errori per Lukaku: “Dieci milioni uno schiaffo alla miseria”

L’Inter non ha più margine d’errore e dovrà prontamente reagire martedì sera nella sfida di Champions contro il Benfica, anche per cancellare l’ultima delusione rimediata a Salerno. Critiche per Onana e Lukaku

Momento totalmente da dimenticare per l’Inter, che ha fallito anche l’ultimo appuntamento di campionato sul campo della Salernitana. Un pareggio per 1-1 che ha rallentato un passo già poco efficace da parte dei nerazzurri, impelagati in una corsa Champions ricca di concorrenza.

Ora spazio alla gara di Champions contro il Benfica da non fallire per alimentare le ambizioni europee, fermo restando che in campionato ci vorrà una scossa. Tante le cose che non hanno funzionato contro i granata, a partire dalle troppe occasioni sciupate, fino anche alla disattenzione di Onana sul gol di Candreva. Una situazione che il giornalista Sandro Sabatini ha visto come un grave errore. Ai microfoni di ‘Pressing’ sulle reti Mediaset ha infatti affermato nella sua analisi: “Abbiamo fatto delle trasmissioni a dire che Samir Handanovic aveva delle colpe, ma lì c’è un cross di Antonio Candreva che Handanovic o un altro portiere prendeva. A portieri invertiti finiva 0-5 per l’Inter, un portiere normale quel cross lo prendeva e non è colpa di Federico Dimarco che lo va a marcare”.

Inter, Lukaku nel mirino di Sabatini: “Dieci milioni uno schiaffo alla miseria”

Onana nel mirino, ma anche Romelu Lukaku, ancora una volta protagonista di una prova opaca, iniziata con un buon assist per Gosens, e conclusa con le troppe chance sprecate.

Big Rom è finito nel mirino di Sabatini che non ha usato mezze misure: “Dieci milioni di ingaggio a un giocatore così è uno schiaffo alla miseria. Se diamo un nome e un cognome a tutte le occasioni Lukaku è sempre lì, sta facendo degli errori”. Dal punto di vista dell’operazione di mercato invece: “Credo si debba dire che Lukaku è stata una splendida operazione di mercato, da raccontare come favola: venduto a cento, lo riprendi a zero pagando solo l’ingaggio. Sembra un capolavoro di mercato, ma sta diventando un disastro sul campo. Non è colpa di Inzaghi se sbaglia da zero metri”.