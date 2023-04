Kenan Yildiz, chi è il baby centrocampista della Juventus Next Gen di cui si parla tanto?

Andiamo alla scoperta di Kenan Yildiz, il giovane talento in forza alla Juventus Next Gen che sembra avere un futuro decisamente roseo.

La Juventus, in questa stagione, ha fatto giocare diversi giovani. Iling, Fagioli, Miretti, Soulé e Barrenechea sono diventati parte integrante della rosa di Allegri e possono diventare una soluzione importante da qui a fine stagione.

In futuro non è da escludere che i bianconeri possano lanciare un altro giovane talento; stiamo parlando di Kenan Yildiz. Ecco tutto quello che dobbiamo sapere sul baby fenomeno della Juventus.

Kenan Yildiz: ruolo e caratteristiche

Non possiamo non partire dal discorso tecnico; Yildiz è un giocatore estremamente duttile e può ricoprire diversi ruoli a seconda del modulo di gioco.

In un 4-3-3, ad esempio, ha la possibilità di essere impiegato sia come mezzala sia come esterno offensivo; nel 3-5-2, invece, è una perfetta seconda punta.

A livello di caratteristiche parliamo di un giocatore abile nell’uno contro uno, forte con entrambi i piedi e particolarmente capace nell’andare a creare la superiorità numerica. Negli ultimi venticinque metri di campo sa essere molto pericoloso e sa mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Quanto è alto e quanto pesa?

Il baby talento bianconero ha anche un fisico molto importante; il suo peso è di 75kg mentre l’altezza è di 185cm. Caratteristiche che gli permettono di dire la sua anche a livello fisico.

Età Kenan Yildiz: quanti anni ha?

Yildiz è un giocatore estremamente giovane; parliamo, infatti, di un classe 2005; il prossimo quattro maggio compirà diciotto anni e questo significa che ha tutto il tempo per crescere e migliorare sia dal punto di vista tattico sia sotto l’aspetto tecnico.

Il tempo è dalla parte del baby fenomeno bianconero; non resta che aspettare per capire che tipo di futuro calcistico avrà Kenan Yildiz.

Kenan Yildiz stipendio: quanto vale?

Dal punto di vista economico, Yildiz sembra avere una valutazione intorno ai 4 milioni di Euro; dobbiamo dire che, complice la sua giovane età e il fatto di dover dimostrare anche tante cose, ha tutto il tempo per alzare la sua valutazione di mercato.

Kenan Yildiz al Barcellona?

Gli estimatori del giovane talento bianconero non mancano; sul giocatore sembrano esserci il forte interesse del Barcellona, club che con i giovani ci sa lavorare piuttosto bene. Alla fine, però, Yildiz è rimasto alla Juventus e si candida ad essere uno dei futuri campioni del calcio europeo.

Kenan Yildiz convocato in prima squadra?

Il percorso di Yildiz potrebbe essere lo stesso che hanno fatto, in questa stagione, Iling e Barrenechea; la volontà, infatti, è quello di farlo crescere senza pressione per poi portarlo in prima squadra.

Difficile vederlo con i grandi già in questa stagione; diverso il concetto per l’anno prossimo quando il baby talento potrebbe iniziare a prendere confidenza con la prima squadra. Non ci resta che aspettare.

Kenan Yildiz Instagram

Su Instagram è possibile seguire Yildiz sull’account @kenanyildiz_official, che può contare 79.400 follower. Sul suo profilo il ragazzo posta tantissime foto del campo, tra partite, allenamenti e tanta, tanta palestra.

Il suo numero di maglia

Yildiz gioca con la maglia numero 40 nell’Under 23 bianconera.

Valore a Fifa 22 e Fifa 23

Il valore di Yildiz su Fifa 23 è 55 ma, ovviamente, ha tutta la possibilità di crescere nel tempo; per quanto riguarda Fifa 22, invece, non risultano valori relativi al giocatore.