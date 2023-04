Intreccio Allegri-Mourinho, la sfida ha preso quota: destinazione clamorosa

Allegri o Mourinho sulla panchina del Real Madrid, l’intrigo ha preso quota: letteralmente scatenati sull’identikit del prossimo tecnico dei Blancos

La ventinovesima giornata di Serie A non ha arriso alla Juventus, che nel match contro la Lazio ha rimediato una pesante sconfitta che ha interrotto la striscia di risultati utili consecutivi in campionato. I bianconeri, complici anche e soprattutto un approccio alla gara piuttosto rinunciatario, hanno pagato dazio. Giornata positiva invece per la Roma, con Dybala e compagni che sono riusciti a strappare tre punti preziosissimi sul campo del Torino grazie al sigillo su rigore di Paulo Dybala.

La corsa Champions, dunque, si preannuncia piuttosto scoppiettante. La frecciata lanciata da José Mourinho all’indirizzo della Juventus sulla possibile revoca della penalizzazione, d’altronde, ne è una testimonianza tangibile. Il futuro di Allegri e Mourinho, però, è ancora tutto da scrivere. Il tecnico livornese vuole chiudere la stagione al meglio, regalando ai bianconeri almeno un trofeo. Laddove ciò non dovesse accadere, anche alla luce del restyling societario, non sono esclusi colpi di scena clamorosi. E qui le strade di Allegri e Mourinho potrebbero clamorosamente intrecciarsi. Nelle ultime settimane, infatti, lo Special One è stato accostato a diversi top club in giro per l’Europa. Prescindendo dall’offerta milionaria arrivata dall’Arabia, Mou sarebbe nuovamente entrato nel mirino di Real Madrid e Chelsea, per la prossima stagione.

Da Mourinho ad Allegri: bookmakers on fire, ecco cosa sta succedendo

Semplici abboccamenti e nulla più. Tanto basta, però, per accendere le fantasie dei betting analyst. I bookmakers, infatti, hanno cominciato a bancare il nome del possibile allenatore del Real Madrid. In quota, tra gli altri, sono finiti proprio Mourinho ed Allegri. Un eventuale ritorno di Mou in quel di Madrid è quotato dal sito specializzato oddschecker.com 8.50 volte la posta.

In pole position c’è sempre Pochettino, con il cui entourage Florentino Perez avrebbe cominciato a tessere la tela. Seguono a ruota Raul e Nagelsmann, con Allegri che insegue a quota 33.

La condicio sine qua non, ovviamente, è la fine del matrimonio tra Ancelotti e i Blancos. Ricordiamo che “Re Carlo” è legato alle Merengues da un contratto in scadenza nel 2024. L’ex allenatore del Milan, però, in più di una circostanza non ha nascosto di essere stato contattato direttamente dalla Federcalcio brasiliana. Se ne riparlerà nel corso delle prossime settimane.