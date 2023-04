Donnarumma fa ‘impazzire’ L’Equipe: il titolo è eloquente

Donnarumma finisce in prima pagina sull’edizione odierna de ‘L’Equipe’: il titolo dedicato al portiere italiano è eloquente

Da qui non si passa. C’è la firma di Gianluigi Donnarumma sulla vittoria del Paris Saint-Germain contro il Nizza. Uno 0-2 in casa dei rossoneri che è oro colato per la formazione di Galtier, reduce da due sconfitte consecutive che hanno di fatto riaperto la corsa al titolo con il Lens ora distante sei punti.

Dovevano vincere i parigini e lo hanno fatto anche grazie a Gigio Donnarumma. Il portiere italiano è stato protagonista di un vero e proprio show, negando al Nizza la possibilità di pareggiare il conto dopo il gol di Messi al 26′. E’ sul finire del primo tempo che l’estremo difensore deve compiere due prodezze per evitare il pareggio: prima su Pepé, quindi su Moffi, Donnarumma si supera e blinda la sua porta. Una saracinesca che si ripete anche nella ripresa dopo aver ringraziato traversa e palo per averlo salvato dalla conclusione di Dante. Così dice no ancora a Moffi, salva su Ndayishimiye e chiude la porta in faccia a Todibo. Un vero e proprio ‘muro’ e del resto è così che lo definisce ‘L’Equipe’ con un titolo che esalta il portiere.

Donnarumma show, L’Equipe lo esalta: la prima pagina

L’importante quotidiano sportivo francese, infatti, decide di dedicare tutta la prima pagina a Donnarumma. Anzi a ‘DonnaMURa’ come si legge in apertura di giornale.

Precisamente ‘C’etait DonnaMURa‘ è il titolo che accompagna una foto con un Donnarumma sorridente dopo aver negato un gol al Nizza. “Un enorme match del suo portiere – si legge sul quotidiano – permette ad un Psg ancora convalescente di imporsi a Nizza e conservare sei punti di vantaggio sul Lens, suo prossimo avversario”.

Una rivincita per un calciatore spesso nel mirino della critica, come successo – ad esempio – nel ritorno degli ottavi di finale di Champions. Ora l’estremo difensore italiano si è preso i titoli dei giornali per una prestazione super. Il Psg vince e lo fa, oltre che grazie ai gol di Messi e Sergio Ramos, anche aggrappandosi alle parate di Donnarumma. L’ex Milan ha alzato la saracinesca, pardon il ‘muro’, a Nizza e Galtier può sorridere.