Zanetti ‘lancia‘ l’erede di Vicario: “È già pronto”

Le parole di Zanetti al triplice fischio della gara contro il Milan. Le parole del tecnico dell’Empoli ai microfoni di DAZN

Al termine di una gara molto sofferta soprattutto nella seconda frazione di gioco ma affrontata sempre con il piglio giusto, l’Empoli esce con un punto preziosissimo da San Siro, fermando sul pari il Milan di Stefano Pioli. Ai microfoni di DAZN il tecnico dei toscani, Zanetti, ha così commentato la gara:

ERA QUESTA LA PARTITA CHE VOLEVA? “Sisi, lo diciamo senza vergogna perché credo che ci siano – per una squadra che si deve salvare – questo tipo di partite. Abbiamo analizzato la loro gara contro il Milan: se si concede campo a questo Milan si rischia di andare a casa subendo una goleada. Abbiamo fatto un bel carico di umiltà prima di partire da Empoli, siamo venuti qui a lottare su tutti i palloni, a cercare di ridurre il più possibile gli spazi, tenendo bassi i ritmi. Questo alla lunga ci ha premiato.”

APPROCCIO CAMBIATO IN QUESTI ANNI? “Dipende molto anche dall’educazione che i giocatori hanno non solo dalle famiglie ma anche dal settore giovanile, che li prepara non solo da un punto di vista tecnico ma anche mentale. Non ho alcun obbligo da parte della società di far giocare i giovani: io devo salvare la squadra, vale quello….contano i punti. In questo momento ci stiamo riuscendo perché sono giovani forti. Prima i giovani li mettevano da parte per non bruciarli, c’era quest’idea: noi invece stiamo facendo il contrario.”

DE WINTER – “Ha le stimmate del grande difensore e arriverà a giocare in un top club, non solo per quello che è il suo bagaglio tecnico ma per la freddezza e il modo con cui affronta il lavoro. È il suo pregio e allo stesso tempo il suo difetto: la difficoltà di tutti è dare continuità di prestazioni, l’anno scorso giocava in Serie C, ha giocato tanto e quando ha giocato lo ha fatto molto bene.”

PERISAN – “Il ruolo del secondo portiere è molto importante. Se abbiamo puntato su Perisan è perché ci crediamo e pensiamo che col lavoro può diventare un grande portiere. Chiaramente il suo lavoro non è facile, perché deve rimpiazzare probabilmente il miglior portiere della Serie A e il peso è ancora maggiore. Dopo le prime due partite di assestamento ha inanellato una serie di prestazioni straordinarie. In questo momento abbiamo due ottimi portieri. Bene per il futuro dell’Empoli: se dovesse partire Vicario, abbiamo già il portiere pronto”.