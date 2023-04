Spalletti in ansia per Osimhen e Simeone: ecco il comunicato UFFICIALE

Il Napoli guarda alla Champions ma Osimhen e Simeone preoccupano Spalletti: il comunicato sulle condizioni dei due

Era una gara difficile quella contro il Lecce, psicologicamente ancor prima che tecnicamente per il Napoli di Spalletti, dopo il pesante rovescio interno di qualche giorno prima. Con un bel po’ di sofferenza, gli azzurri sono riusciti a conquistare la posta in palio con un 2-1 preziosissimo per riprendere il filo e mettere un altro mattone verso la conquista dello scudetto. Ma per i partenopei non sono mancati i problemi, e le brutte notizie a fine partita in una situazione già complicata dall’infortunio di Osimhen.

Simeone, entrato nel secondo tempo al posto di Raspadori, è rimasto solo pochi minuti in campo prima di uscire, sostituito da Politano. Le condizioni dell’argentino preoccupano e andranno valutate nei prossimi giorni. Stamani, il Napoli ha diramato un comunicato ufficiale con il report dell’allenamento odierno e aggiornamenti sulle condizioni dei due attaccanti infortunati. Osimhen ha svolto allenamento individuale in palestra, mentre per quanto riguarda Simeone l’argentino ha svolto terapie, per sottoporsi poi nei prossimi giorni ad esami strumentali. Domani, giorno di Pasqua, la squadra osserverà riposo.

Milan-Napoli, i guai di Spalletti: Simeone fuori, Osimhen in dubbio

Dunque, è praticamente impossibile che il ‘Cholito’ sia a disposizione per mercoledì, quando il Napoli renderà visita al Milan a San Siro per i quarti di finale di Champions League. Una assenza che in questo momento non ci voleva proprio, da capire quale sarà il tipo esatto di infortunio e quanto tempo resterà fuori.

Per quanto riguarda invece Osimhen, il nigeriano sta tentando il recupero in extremis dalla distrazione muscolare accusata la scorsa settimana. Una corsa contro il tempo, notizie più precise ci saranno solamente martedì quando ci sarà il provino probabilmente decisivo per capire se il capocannoniere del campionato sarà riuscito a riassorbire il problema alla coscia e potrà essere disponibile per la sfida contro il Diavolo.