“Non ce n’è bisogno”, il doppio annuncio che spiazza su Vlahovic e Conte

La Juventus elabora le strategie per la prossima stagione, le ultime sul futuro di Vlahovic e sulla suggestione Conte

I passi falsi di Inter e Milan negli anticipi del venerdì santo danno una ulteriore grandissima occasione alla Juventus per rientrare del tutto in corsa per la zona Champions League, a prescindere dal verdetto atteso per il 19 aprile sulla possibile cancellazione della penalizzazione in classifica. Stasera, i bianconeri sono attesi da un match fondamentale in casa della Lazio, da vincere a tutti i costi. Ma ad Allegri servirà il miglior Dusan Vlahovic, quello che ultimamente non si è visto. Per quanto riguarda il serbo, il cui futuro è in bilico, arriva un annuncio importante.

E’ quello del giornalista Nicola Gallo, che nella trasmissione ‘Top Calcio’ ha spiegato come l’intenzione sia quella di trattenere il centravanti. Anche se a una condizione: “Non credo che la Juventus abbia in questo momento la necessità di vendere un asset importante nel parco giocatori come Vlahovic. Poi vedremo quali saranno i verdetti della giustizia sportiva e se gli scenari cambieranno”. Gallo ha poi parlato del futuro dei bianconeri anche in chiave allenatore, ma non soltanto: “L’altro giorno ho visto entrare allo stadio Petrachi, ma non credo toccherà all’accoppiata con Conte, la suggestione che ritorna”.

Juventus, mosse nell’asse dirigenziale: il favorito per il ruolo di direttore sportivo

Sugli scenari per il prossimo direttore sportivo, figura sulla quale sicuramente il club interverrà, Gallo ha tracciato il borsino attuale, con un nome che sembrerebbe il favorito da parte della dirigenza.

“Probabilmente, il nome che la Juve vorrebbe è Frederic Massara, ma c’è il Milan di mezzo – ha spiegato il giornalista – Attenzione anche a Cristiano Giuntoli ed Andrea Berta“. Una decisione per la quale, comunque, servirà ancora un po’ di tempo: “Per adesso si pensa ad altro – ha concluso Gallo – ma Massara è l’obiettivo numero uno”. Il dirigente rossonero è molto stimato da Allegri, la stagione milanista ha lasciato qualche perplessità per come è stato sviluppato il mercato e bisognerà capire come i rossoneri decideranno di operare.