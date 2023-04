Landucci non lo nasconde: “All’intervallo mi sono arrabbiato”

Importante successo della Lazio in casa contro la Juventus: nel post gara il vice di Allegri, Marco Landucci, analizza il match

La Lazio batte 2-1 la Juventus e mette una serie ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League.

Al termine della partita, in cui non sono mancati episodi arbitrali contestati, il vice di Allegri (assente per influenza) Marco Landucci ha commentato così il match a ‘DAZN’: “Decide l’arbitro – le sue parole riferite al gol di Milinkovic- Quelli della Lazio dicono che non è fatto, noi diciamo che è fallo. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, nel secondo tempo meritavamo di segnare: il pareggio sarebbe stato più giusto. Accettiamo il verdetto del campo. Chiesa è entrato bene, Paredes è entrato bene. Abbiamo fatto un buon secondo tempo, ci è mancato solo il gol e non è poco”.

VERSIONE REALE – “Ad inizio anno pensavamo alla squadra con Chiesa e Pogba e non ce li abbiamo mai avuti. Chiesa oggi è entrato bene, è la nota positiva di questa sera. Con lui possiamo giocare diversi moduli. Il secondo tempo l’abbiamo iniziato bene, peccato aver preso gol, ma abbiamo avuto diverse occasioni per poterla pareggiare”.

VLAHOVIC – “Gli attaccanti devono trovare il gol. Ha avuto anche un’occasione nel secondo tempo prima che uscisse. Nel primo tempo dovevamo aiutarlo per lui. A fine primo tempo mi sono arrabbiato per i contrasti, eravamo un po’ leggerini”.

DIFESA – “Non ci siamo difesi male, abbiamo sbagliato un po’ di uscite. Se l’arbitro fischia non succede niente, se non fischia… noi non facciamo mai polemiche su queste cose”.

Lazio-Juventus, Landucci: “Ottimisti per la Champions”

DI MARIA – “Ha fatto meglio, ma tutti siamo migliorati nel secondo tempo. La qualità di Angel la conosciamo, ha sofferto anche lui nel primo tempo, nella ripresa ha fatto molto bene”.

DANILO – “Ha giocato tutte le partite e gli abbiamo dato un turno di riposo. Bisogna gestire le forze. Alex Sandro era fresco e poteva darci qualità in uscita con il sinistro”.

CHAMPIONS – “Sempre ottimisti. Aspettiamo il 19 la sentenza, sul campo abbiamo fatto 59 punti. Ragioniamo partita dopo partita e aspettiamo la sentenza del 19 e da lì ripartiamo. Ora giovedì abbiamo una partita importante in cui vogliamo fare molto bene”.