“Inguardabile”: bufera durante Lazio-Juve, lo mandano in Cina

Dopo il primo tempo di Lazio-Juventus c’è un bianconero che è finito nel mirino della critica: i tifosi non fanno sconti, lo mandano in Cina

Critiche furiose dopo il primo tempo di Lazio-Juventus. Quarantacinque minuti che hanno visto i biancocelesti comandare il gioco e i bianconeri a difesa della porta di Szczesny. I padroni di casa hanno avuto un paio di buone occasioni da gol con il portiere polacco bravo su una conclusione di Immobile e Bremer altrettanto attento per impedire un tiro a Milinkovic, dopo una bella azione personale.

Nel finale di tempo poi succede di tutto: gol di Milinkovic, con proteste bianconere, pareggio di Rabiot, con i laziali a reclamare un presunto fallo su Provedel. Ma questo non spegne le polemiche che ci sono state per tutto il primo tempo sui social. E’ un calciatore della Juventus a finire nel mirino dei propri tifosi (e non): Juan Cuadrado.

Lazio-Juventus, Cuadrado nel mirino: quante critiche

Il colombiano finisce nel mirino della critica dei tifosi avversari per un doppio giallo che manca nei primi dieci minuti di gioco.

Ma anche i sostenitori della Juventus non sono certo contenti della prestazione dell’esterno, oggi capitano per l’assenza di Danilo. “Inguardabile” scrive un utente su Twitter, mentre un altro pubblica un numero cinese, con chiaro messaggio ad un trasferimento in Cina a fine stagione.

Protagonista in negativo anche in Juventus-Inter di coppa Italia, quando è stato espulso per la lite con Handanovic, Cuadrado è indicato come il peggiore in campo e qualcuno ci va giù anche in maniera pesante: “Oggi lo vedo male”.

Ecco alcuni tweet su Cuadrado:

Cuadrado & Gatti & Fagioli

Are the worst …. — Sara #juventus 🇱🇾🇮🇹🇵🇸 (@Sara97786974) April 8, 2023

Juan Guillermo Cuadrado Bello pic.twitter.com/ocRe2Lp7eJ — Mimmo (@Sebastiano1897) April 8, 2023

La #juve doveva già essere in 10 al 10' del primo tempo.

Mancano 2 cartellini gialli a #cuadrado

Non è la pirateria che uccide il calcio…#laziojuve — armando palumbo (@cicciopalu) April 8, 2023

Cuadrado è rimasto al litigio con Handanovic. Oggi non ha voglia. #LazioJuventus — MaxFrenda (@maxf02890445) April 8, 2023

Cuadrado oggi lo vedo male — MXXDD (@mxxdd_6) April 8, 2023