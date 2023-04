Dodici presenze e zero gol: torna alla Juve dopo 4 anni

Manca l’accordo per il rinnovo e così spunta fuori l’ipotesi di un clamoroso ritorno nella Torino bianconera. Ecco tutti i dettagli

Potrebbe essere a Torino, sponda Juventus, il futuro del Nazionale azzurro. Sarebbe un ritorno quattro anni dopo il suo addio, nell’ambito di uno scambio alla pari finito nel mirino dell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze fittizie.

Parliamo di Leonardo Spinazzola, la cui permanenza alla Roma si è fatta incerta negli ultimi mesi. ‘Colpa’ di un contratto in scadenza a giugno 2024 e di un rinnovo che stenta ad arrivare. ‘Fichajes.net’ dà notizia di un forte interesse da parte dei bianconeri per il terzino di Foligno di cui è stata proprietaria del cartellino per diversi anni. Militò in prima squadra nella stagione 2018/2019 collezionando in tutto solo 12 presenze tra Serie A, Champions League (giocò un partitone il ritorno contro l’Atletico) e Coppa Italia. Poi, a fine stagione, il trasloco nella Capitale in cambio di Luca Pellegrini, ora in prestito alla Lazio dalla stessa Juve.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Spinazzola: senza rinnovo Roma obbligata a cederlo

Tornato non con poche difficoltà dopo il grave infortunio rimediato a Euro2020, quest’anno il classe ’93 è sceso in campo 28 volte per complessivi 1.809′. Il club dei Friedkin non vuole privarsene, del resto per Mourinho è un calciatore importante, ma in caso di mancato rinnovo sarebbe obbligato ad aprire alla cessione dato il rischio di perderlo a zero fra un anno.

Alex Sandro prolungherà per un’altra stagione ‘grazie’ all’opzione (vicine le 40 presenze) presente nel contratto in scadenza a giugno, tuttavia Spinazzola potrebbe rappresentare ugualmente un ottimo rinforzo per la corsia sinistra della squadra di Allegri.