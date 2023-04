DIRETTA Serie A, Udinese-Monza | Segui la cronaca LIVE

Dopo le tre partite giocate ieri, apre il sabato della ventinovesima giornata del campionato di Serie A il lunch match Udinese-Monza

I due pareggi di Inter e Milan, rispettivamente contro Salernitana ed Empoli, e la vittoria del Napoli a Lecce, hanno aperto la ventinovesima giornata del campionato di Serie A ieri. In questo sabato che precede la Pasqua, Udinese e Monza scendono in campo per primi per il lunch match di questo turno.

I bianconeri, guidati in panchina da Andrea Sottil, arrivano all’appuntamento odierno dopo la sconfitta rotonda, 3-0 il risultato finale, patita sul campo del Bologna di Thiago Motta, che stanno vivendo uno straordinario periodo di forma e sono vicini alla zona che porta in Europa. Di contro, i brianzoli dell’allenatore Raffaele Palladino, in ansia per le condizioni di salute del presidente Silvio Berlusconi, sono stati sconfitti a domicilio nel turno precedente dalla lanciatissima Lazio di Maurizio Sarri, attualmente seconda in classifica alle spalle del Napoli e impegnata questa sera nel big match contro la Juventus di Massimiliano Allegri, rimasto a casa a causa di una sindrome influenzale. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Dacia Arena’ di Udine.

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-MONZA

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Success. All.: Sottil

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Antov, Pablo Marí, Izzo; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Colpani, Sensi; Valoti. All.: Palladino

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 74 punti; Lazio 55; Milan* 52; Inter* 51; Roma 50; Atalanta 48; Juventus** 44; Bologna e Fiorentina 40; Torino e Udinese 38; Sassuolo 37; Monza 34; Empoli* 32; Salernitana* 29; Lecce* 27; Spezia 25; Verona 19; Sampdoria 15; Cremonese 13

*una partita in più

**15 punti di penalizzazione

Udinese-Monza, dove vederla in TV

Udinese-Monza, come detto, apre il sabato pre pasquale della ventinovesima giornata del campionato di Serie A, dopo i tre anticipi giocati ieri. Gli appassionati potranno gustarsi questa partita su varie piattaforme: la partita, infatti, andrà in onda alle 12.30 su Dazn, su Sky Sport Calcio e Sky Sport per tutti gli abbonati. E, inoltre, sarà visibile in streaming, come su Dazn, attraverso le app SkyGo e Now.