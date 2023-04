Dalla Roma al Milan: 15 milioni e addio Juve

Le ultime di calciomercato Juventus evidenziano la possibilità di un ritorno in Serie A del bomber con un lungo trascorso all’Inter

Niente Juventus, alla quale anche di recente era stato accostato, ma il suo ritorno in Serie A è tutt’altro che impossibile. Parliamo di Mauro Icardi, rigeneratosi al Galatasaray tanto che a ‘TNT Sports Argentina’ ha appena dichiarato di voler proseguire la sua avventura ad Istanbul dove è giunto l’estate scorsa con la formula del prestito secco. Il club turco, primo in campionato e composto da altri ex del nostro campionato – ultimo Zaniolo – sembra disposto a mettere sul piatto 15 milioni di euro.

Quindici milioni è, di fatto, l’attuale valore di mercato dell’ex bomber e capitano dell’Inter, legato al PSG da un altro anno di contratto da circa 12 milioni bonus inclusi. La società francese vuole disfarsene definitivamente considerato che il classe ’93 di Rosario non rientra certo nei piani futuri. Il Galatasaray oggi è in pole considerata anche la volontà del calciatore, tuttavia ‘footmercato.net’ proprio in queste ore rilancia con forza le candidature di due big italiane, ovvero Milan e Roma.

Calciomercato Milan e Roma, mirino puntato su Icardi

Sia i rossoneri che i giallorossi sono a caccia di un nuovo centravanti. Un nuovo numero 9 che possa garantire un gran numero di gol. Chi allora meglio di Icardi, il quale in Serie A ha messo a segno la bellezza di 135 reti tra Sampdoria e, soprattutto, Inter.

Milan e Roma vantano ottimi rapporti col Paris Saint-Germain, in particolare la società dei Friedkin come dimostra anche l’operazione Wijnaldum. Icardi, però, ha ancora casa a Milano…