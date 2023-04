Cessione obbligata, l’Inter lavora al clamoroso ritorno

Cessione obbligata per il club in estate, l’Inter è al lavoro per un ritorno che ha del clamoroso

Non aveva ancora compiuto 19 anni Mateo Kovacic quando l’Inter decise, nel gennaio 2013, di acquistarlo dalla Dinamo Zagabria. Da allora il centrocampista croato, ma nato in Austria, ha fatto decisamente tanta strada sollevando per quattro volte la Champions League, tre con il Real Madrid e una con il Chelsea.

La crescita di Kovacic è stata notevole: le esperienze con Real Madrid e Chelsea lo hanno completato ed ora, alla soglia dei 29 anni e ad un anno dalla scadenza del suo contratto, il croato potrebbe lasciare Londra per fare una nuova esperienza. O meglio, un’esperienza non così tanto nuova, visto che dalla Spagna rimbalza la voce di un interesse da parte dell’Inter.

Inter, occhi su Kovacic

Come infatti sottolinea ‘Todofichajes’, i nerazzurri sono a caccia di rinforzi in mediana e avrebbero individuato nel croato l’uomo giusto per rafforzare il reparto.

Il Chelsea, che potrà qualificarsi in Champions League solo vincendo la competizione vista la posizione in classifica in Premier League, sarà obbligato, sostengono dalla Spagna, ad effettuare delle cessioni anche in ottica fair play finanziario. E il croato, con un contratto in scadenza nel 2024, sembra essere uno degli indiziati principali.

Proprio per la necessità di vendere, l’Inter, riferiscono dalla Spagna, avrebbe già iniziato a sondare il terreno chiedendo informazioni sulla possibilità di ingaggiare Kovacic. Operazione non semplice, di cui forse è prematuro parlare vista la situazione. L’affare certamente dipende dalla qualificazione alla prossima Champions League e ancora non è noto se Simone Inzaghi resterà o meno alla guida del club meneghino. Di certo però è chiaro che Kovacic potrebbe partire ad un prezzo tutt’altro che elevato e per l’Inter l’occasione potrebbe essere davvero ghiotta. I tifosi nerazzurri sarebbero inoltre ben felici di un ritorno del centrocampista, per molti ceduto troppo presto.