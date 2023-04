Caos prima del match: scontri tra ultras e feriti

Tensione alle stelle tra gli ultras prima della gara in programma questo pomeriggio nel campionato italiano

Momenti di grande apprensione questo pomeriggio a Genova. A ridosso del match salvezza tra Sampdoria e Cremonese, in programma alle 16.30, nei pressi dello stadio Ferraris è esplosa una rissa particolarmente violenta che ha coinvolto circa un un centinaio di ultras appartenenti alle due tifoserie.

Come riportato dall’Ansa, sarebbero tre i feriti sino a questo momento immediatamente trasportati al Policlinico San Martino in codice giallo. Stando alle prime ricostruzioni di polizia e Digos, la rissa sarebbe esplosa nei pressi di un bar nel quale si trovavano diversi tifosi della Cremonese improvvisamente presi d’assalto da quelli della Sampdoria. Lo scontro sarebbe quindi avvenuto in zona Marassi tra fumogeni, cinghie, spranghe e bottiglie di birra volate in aria.

La situazione in questo momento è comunque sotto controllo dopo l’intervento delle forze dell’ordine. La gara, dunque, si giocherà regolarmente con fischio d’inizio dalle 16.30 ed avrà un’importanza specifica per la parte bassa della classifica considerata la piena lotta delle due formazioni per tentare una rimonta complicatissima per non retrocedere.