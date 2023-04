Bologna-Milan perde un big: è successo di tutto

Episodio curioso nel corso di Atalanta-Bologna, sfida valida per la 29/a giornata di Serie A. Orsolini segna, esulta, si fa ammonire ma la beffa è dietro l’angolo

Pomeriggio ricchissimo di partite per la 29/a giornata di Serie A. Due le gare in contemporanea delle 16.30: Sampdoria-Cremonese, per la zona bassa della classifica, e un interessante Atalanta-Bologna, utile a misurare le ambizioni di entrambe.

A Bergamo sbanca tutto la compagine di Thiago Motta, che continua ad offrire un calcio stupefacente e ricco di soluzioni. Vittoria importante e di rilievo su un campo difficile per i felsinei che riprendono la propria marcia con un balzo in classifica, ed interrompendo una striscia di tre gare senza successo. Protagonista assoluto dal suo ingresso in campo Riccardo Orsolini, che subentrato ad inizio ripresa ha subito preso per mano la squadra con le sue giocate. Prima un gol annullato all’80’ e poi una marcatura totalmente regolare una manciata di minuti dopo. L’episodio curioso riguarda però la prima di queste due reti, quella annullata per posizione di fuorigioco. Nel caso specifico Orsolini preso dalla foga iniziale ha esultato togliendosi la maglia ed incassando il giallo, prima di scoprire della posizione irregolare. Danno e beffa visto che l’esterno italiano era diffidato e salterà per squalifica la prossima gara contro il Milan.