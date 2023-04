Salta di nuovo la ‘sua’ partita: neanche stavolta in campo

Il titolarissimo non sarà in campo nel big match in programma lunedì, dopo aver saltato anche l’andata: la decisione è presa, ecco il motivo

Sarà una Pasquetta alquanto movimentata, visto che andrà in scena la 32esima giornata del campionato di Serie B. In tal senso, c’è grande attesa per il big match che vedrà affrontarsi faccia a faccia Sudtirol e Bari, fra le mura dello stadio Druso.

Come annunciato dal direttore sportivo del Sudtirol, Paolo Bravo, in conferenza stampa Andrea Masiello, ex della partita, non sarà convocato, di conseguenza il tecnico Pierpaolo Bisoli non potrà contare su di lui per questa sfida alquanto importante in termini di classifica. A sfidarsi, infatti, sono la terza (Bari) e la quarta forza (Sudtirol) della cadetteria, rispettivamente a quota 53 e 52 punti. Trattasi, perciò, di un incontro a dir poco delicato, che potrebbe comportare effetti rilevanti sulla corsa ad un posto nella massima serie.

Masiello è un titolarissimo di Bisoli e la sua assenza peserà parecchio lunedì, a maggior ragione considerando che abbiamo a che fare con un calciatore di grande esperienza e affidabilità. Ma perché il Sudtirol dovrà fare a meno di una pedina così rilevante all’interno dello spogliatoio e in campo? Masiello dovette saltare anche l’andata e i motivi sono gli stessi. Il difensore ex Genoa non sarà convocato per buonsenso contro la squadra in cui ha militato dal 2008 al 2011, una decisione che era stata presa in estate alla firma del contratto.

Sudtirol-Bari, Masiello salta di nuovo il match: non convocato per buonsenso

Masiello, entrando più nello specifico della vicenda, fu squalificato per il caso calcioscommesse e per l’autogol messo a referto nel maggio 2011 durante il derby fra Bari e Lecce. Dunque, secondo le parti in causa, è meglio evitare incroci, col centrale che potrebbe risentirne da un punto di vista psicologico.

E ciò, ovviamente, potrebbe anche compromettere il risultato finale. Quello di Masiello è un ruolo molto delicato, di conseguenza è bene non rischiare. Il Sudtirol proverà comunque a conquistare tre punti che hanno un peso specifico tutt’altro che indifferente, cercando di sfruttare al massimo la spinta del pubblico biancorosso. Battere il Bari è difficile, ma non impossibile.