Salernitana-Inter, le formazioni UFFICIALI: Correa e Asllani dal 1′

Le formazioni di Salernitana-Inter, match che aprirà la 29esima giornata di Serie A: Inzaghi punta su Asllani. Paulo Sousa perde anche Fazio

Subito tre big in campo nell’anticipo della 29esima giornata di Serie A. Ad aprire le danze è l’Inter in casa della Salernitana alle 17. A seguire, alle 19 Lecce-Napoli e a chiudere alle 21 Milan-Empoli.

Quasi a sorpresa per l’Inter questa sarà una delle sfide più importanti della stagione nerazzurra. Reduce da tre sconfitte in campionato e dal pareggio di Coppa Italia contro la Juventus, la squadra di Simone Inzaghi deve ritrovare fiducia e continuità. I nerazzurri saranno senza gli infortunati Skriniar e Calhanoglu e lo squalificato D’Ambrosio. Cambio in porta dopo la gara di coppa contro i bianconeri, con l’Inter che torna a schierare Onana tra i pali. In difesa Darmian-De Vrij-Acerbi con l’olandese pronto a far rifiatare Bastoni, diffidato. A centrocampo Dumfries a destra e Gosens a sinistra con Dimarco che riposerà essendo appena tornato da un infortunio. Novità in cabina di regia dove dal 1′ parte Asllani a scapito di Brozovic. Confermati Barella e Mkhitaryan mezzali. In attacco Lukaku titolare accanto a Correa.

Anche la Salernitana deve fare i conti con qualche assenza importante. Ancora out Mazzocchi e Crngoj, perde anche Fazio all’ultimo minuto. Non cambia la difesa a tre con Daniliuc, Gyomber e Pirola. A centrocampo l’unica certezza in questo momento è Coulibaly accanto a Vilenha, mentre in attacco l’unica punta sarà Piatek, alle sue spalle Candreva e Kastanos.

Le formazioni UFFICIALI di Salernitana-Inter

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa, Daniliuc, Gyomber, Pirola; Bronn, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa.

Serie A, Salernitana-Inter: dove vederla in tv

La partita tra Salernitana e Inter in programma oggi pomeriggio, venerdì 7 alle ore 17, darà il via alla 29esima giornata di Serie A. Una sfida fondamentale per la corsa Champions della squadra di Inzaghi, al momento quarta in classifica a pari punti con la Roma, con l’Atalanta a -2 e la Juve sempre più vicina (-6). Fondamentale quindi vincere per riprendere il cammino e anche per preparare al meglio al prima sfida contro il Benfica. Il match Salernitana-Inter sarà trasmesso in diretta su DAZN per gli abbonati.

Il calendario di Salernitana e Inter

Dopo la sfida contro l’Inter, per la Salernitana ci saranno altri avversari ostici. Prima il Torino di Juric, fuori casa, poi il Sassuolo in casa prima del derby di fine aprile contro il Napoli.

Molto più fitto il calendario dei nerazzurri che oltre al campionato dovranno disputare la doppia sfida di Champions League contro il Benfica e la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Dopo la trasferta di Salerno, quella portoghese per la sfida al Benfica, poi doppia sfida casalinga per l’Inter prima contro il Monza di Palladino e poi il ritorno dei quarti di Champions. Successivamente Empoli, Juventus in Coppa Italia fino a chiudere con il big match contro la Lazio all’Olimpico di Roma.